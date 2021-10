Os amantes de música eletrônica do Tocantins já podem se animar, porque na próxima sexta-feira, 29, acontece a 1ª Edição da Balada Exclusiva que conta com uma mega estrutura na casa de eventos Crystal Hall, camarotes diversificados, atendimento prime e as atrações exclusivas dos Dj’s ZUFFO, Daft Hill, Diogo Frias e Rafael Guirolle.

da redação

Na programação da balada, temos o Dj ZUFFO que possui hits como, “The Moment”, com quase 2,3 milhões de plays na plataforma Spotify, “Stereo Love” que ultrapassa de 1,8 milhões de plays e “Sexy Bitch (Remix)” com mais de 2,3 milhões de plays. Já o Dj DAFT Hill acumula mais de 50 mil ouvintes mensais e quase meio milhão de plays no remix da música “Candy Shop”.

Você pode adquirir o ingresso no primeiro lote pelo valor de R$65,00 na loja Shop Talk Moda e no Reperttório Pub, localizado no Palmas Shopping. Para moradores de outros municípios, a venda acontece na Distribuidora e Tabacaria SE7, situada em Paraíso do Tocantins. Para garantir seu camarote exclusivo ou prime, entre em contato pelo telefone (63) 99992 – 6121.