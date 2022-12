por Redação

Conforme o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Dr. Fábio Pegoraro, “diante de inúmeros desafios que o mundo vem enfrentando no campo da saúde, especificamente da saúde pública, a UnirG busca contribuir com a qualificação e atuação desses profissionais. Os cursos contam com metodologia exclusiva, curta duração e professores com vasta experiência em diversas instituições de saúde”, afirmou o pró-reitor.

Os cursos

A especialização em Endodontia será coordenada pelo professor Me. Henrique Ruella Torres. O objetivo é capacitar cirurgiões-dentistas e oferecer conhecimento global na área da Endodontia, desde o planejamento criterioso, preparo do paciente, desenvolvimento de técnicas e alternativas até a reabilitação bucal do paciente com as diversas modalidades de tratamento.

O curso da pós-graduação em Nutrição Esportiva será coordenado pelo professor Dr. Robson Ruiz Olivoto. O intuito é de capacitar profissionais para a execução de atividades de alto nível na compreensão do papel da nutrição para a atividade física. Além de oferecer uma formação no modelo de desenvolvimento de competências, proporcionando subsídios para o alcance de resultados estratégicos para os profissionais da região.

Já o professor Dr. Francícero Rocha Lopes irá coordenar dois cursos, o de Terapia Intensiva e o de Urgência, Emergência e Socorrista. A especialização em Terapia Intensiva será voltada para qualificar profissionais das diversas áreas da Saúde como fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e médicos para atuarem em equipe multiprofissional com conhecimentos teórico, prático e científico dispensados ao tratamento do paciente crítico.

O curso de Urgência, Emergência e Socorrista tem o objetivo de qualificar os profissionais médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para reconhecer os aspectos técnico-científicos em relação aos principais temas de Medicina de Urgência e Emergência com aplicação de raciocínio crítico no diagnóstico e no tratamento, privilegiando o enfoque teórico-prático de qualificação.

Inscrição

A inscrição é realizada pelo site www.sei.unirg.edu.br/ processoSeletivo. O valor é a partir de R$ 320.

As matrículas devem ser realizadas de 09 a 13 de janeiro de 2023. As aulas serão realizadas na modalidade presencial, com início previsto para 20 de janeiro, em Gurupi.

Verifique a grade curricular e outras informações no edital completo no endereço www.unirg.edu.br/ latoSensu.

A UnirG está com inscrições abertas também para o MBA em Gestão e Tecnologias no Agronegócios.