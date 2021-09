por Redação

O pleno desenvolvimento da região sul do Estado, com a chegada de grandes empreendimentos e o crescimento do agronegócio, reforçam a grande necessidade de profissionais qualificados para gestão. A Universidade de Gurupi – UnirG relembra a criação do primeiro curso de Administração na região sul do Tocantins, em 1991, na então Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi.

Há 30 anos, os mais de 900 administradores formados na UnirG têm atuado em diversas regiões do País, em prol do desenvolvimento econômico, humano e social. Diversos profissionais conquistaram destaque e reputação no mercado nas áreas de gestão de instituições públicas e privadas de diferentes setores, ou ainda na área da pesquisa e docência. A primeira gestão do curso foi assumida pelo professor Luis Carlos Chilanti.

A vocação da região para o agronegócio também abre novas frentes de trabalho para o administrador. “Ele atua para otimizar os investimentos, desde o processo de compras de insumos, tomada de decisões, acesso a linhas de crédito, enfim, o foco do administrador é trabalhar para que o negócio seja sustentável e tenha êxito”, afirma a coordenadora do curso de Administração da UnirG, Esp. Phamilla Lima Ribeiro.

Ao longo das três décadas, o curso tem buscado estar alinhado com as demandas do mercado. As disciplinas ofertadas priorizam os setores de gestão e logística, que devem crescer ainda mais com a expansão regional.

O objetivo do curso é preparar o profissional para atuar como gestor no contexto organizacional, comprometido com o desenvolvimento regional, estimulando as suas habilidades conceituais, humanas e técnicas, para o desenvolvimento econômico e responsabilidade social.

No atual momento, o mercado aquecido e em constante inovação, também propicia oportunidades em várias áreas, em que o profissional de administração tem grande relevância.

“Muitas redes varejistas e atacadistas estão investindo em Gurupi, além da chegada de um shopping center na cidade, o que demonstra o potencial e a força da região, localizada estrategicamente e de fundamental importância para o desenvolvimento do País. O sucesso desses e outros empreendimentos é sustentado por uma boa gestão”, destaca Ribeiro.

Mais do que profissionais para a área do comércio, o curso também forma gestores para empreendimentos do terceiro setor, e também para o setor público e no Comércio Exterior, o que amplia as possibilidades de atuação do administrador.