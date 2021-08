por Wesley Silas

Conforme publicação do Diário Oficial desta quarta-feira, 11, a Universidade de Gurupi emitiu s 412 diplomas no período de 08/01/2021 a 30/07/2021 nos seguintes livros de registro e sequência numéricas:

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada através do botão “Relação de Diplomas” no endereço: http://www.unirg. edu.br/diplomas desta IES.

Retorno das aulas presenciais

Conforme apurou o Portal Atitude, o Conselho Superior da Unirg vai se reunir nesta quinta-feira, 12, para decidir sobre o retorno das aulas presenciais híbridas a partir do dia 15. A reunião poderá ser acompanhada a partir das 14h pelo youtube da instituição.

Vestibular de Medicina

Os aprovados em quarta chamada do vestibular de Medicina da Universidade de Gurupi – UnirG, do campus de Paraíso do Tocantins são convocados para matrícula. O procedimento deve ser realizado até às 17h, de amanhã, 12.

O pagamento do boleto poderá ser efetuado até o limite do horário bancário do dia 13 de julho. A matrícula é realizada on-line e a relação de documentos está descrita no anexo VI do Edital nº 058/2021 (Retificado pelo Edital nº 080/2021).

Acesse aqui o edital de convocação para conferir a lista dos aprovados.

Sexta chamada do vestibular de Medicina, campus Gurupi

Os aprovados em sexta chamada do vestibular de Medicina da Universidade de Gurupi – UnirG, do campus de Gurupi são convocados para matrícula. O procedimento deve ser realizado até às 17h, de amanhã, 12.

O pagamento do boleto poderá ser efetuado até o limite do horário bancário do dia 13 de julho. A matrícula é realizada on-line e a relação de documentos está descrita no item 17 do Edital nº 044/2021 (Retificado pelo Edital nº 055/2021). Todas as informações de como efetivar o procedimento estão descritas no Anexo VI do edital de convocação.

Acesse aqui o edital de convocação para conferir a lista dos aprovados.