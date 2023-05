por redação

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda e o vice-reitor, Me. Jeann Bruno Ferreira, realizaram na manhã desta terça-feira, 16, uma ação interativa no campus de Paraíso do Tocantins. A atividade contou com a participação de acadêmicos, servidores técnico-administrativos e professores.

Conforme Thiago Miranda, a iniciativa é uma proposta de estreitamento de relações entre a gestão e a comunidade acadêmica.

“O resultado da visita foi muito bom, pois proporcionou mais um feedback, um bate-papo para ouvir as demandas dos estudantes, saber os seus anseios, objetivos e o que pode ser feito para melhorar. Da mesma forma, estivemos com os servidores do campus e, também apresentamos as nossas demandas e diretrizes”, destacou o presidente.

De acordo com o vice-reitor, “na oportunidade abrimos um espaço para escuta, ao qual objetivamos acolher as demandas do curso de Medicina. Os discentes pontuaram questões estruturais e acadêmicas, bem como apresentaram sugestões para que o ensino continue com a qualidade”, afirmou.

Os gestores apresentaram ainda, as propostas para melhoria do espaço físico, previstas para ocorrer ainda esse semestre, “ como a estruturação da biblioteca física, instalação de climatizadores e mais câmeras de segurança, proporcionando assim um ambiente mais adequado, acolhedor e seguro”, frisou Ferreira.

Durante a reunião com os acadêmicos estiveram presentes os representantes do corpo discente de cada turma e do Centro Acadêmico (C.A). “Achamos ótima a ideia da visita deles, que estreitou relações e passou confiança para nós discentes, em relação ao trabalho que está sendo feito e também, sobre os novos projetos que estão sendo encaminhados. Agradecemos a oportunidade de sermos ouvidos por eles e que sejam realizados mais encontros como este”, disse a acadêmica do 1º período de Medicina, Mariana Brandão.

Os gestores destacaram, também, a necessidade dos estudantes utilizarem os canais de comunicação da IES, como a ouvidoria e o contato direto com a coordenação e direção do campus.

Para a diretora do campus de Paraiso, Ma. Sávia Denise Silva Carlotto, “a visita foi muito importante para essa aproximação, manter esse elo e saber que tem um pensar voltado para o acadêmico e para a UnirG de maneira geral. É uma iniciativa fundamental para avançarmos juntos em planejamento e principalmente, para ouvir os acadêmicos. Também, foi muito proveitosa para dar andamentos nas atividades administrativa, tanto do curso quanto da Direção”, mencionou a diretora.

Paraíso do Tocantins está localizada a 178 km de Gurupi e o campus foi inaugurado em maio de 2020.