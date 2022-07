Por Redação

A SICTEG é uma ação alinhada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT/MCTI. A atividade se efetiva a partir da Integração Governo – Academia – Empresas, estratégia diversificada para popularização da Ciência, em abrangência Regional. O evento gratuito é uma atividade do Programa InovaGurupi, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Gurupi, Conselho de Gestores de Instituições de Ensino Superior de Gurupi em parceria com o Sebrae, UNITINS e colaboração do Governo Federal, Senac, Sesi e Senai e outras instituições.

A cada ano, a SICTEG é realizada de forma rotativa em uma das três Instituições públicas de Ensino Superior de Gurupi. Esta será realizada na Universidade Federal do Tocantins.

Uma das ações do evento é a submissão gratuita de trabalhos científicos e os interessados em apresentar os trabalhos no evento podem inscrevê-los até o dia 31 de agosto de 2022. As submissões ocorrerão exclusivamente por meio do envio e preenchimento dos formulários disponível na plataforma: www.sicteg.gurupi.to.gov.br/ .

Cada proponente (autor (a) principal) poderá enviar um trabalho científico inédito; cada proposta poderá envolver, além do (a) autor (a) principal, a participação de no máximo 06 (seis) co-autores (as).

A Presidente da Comissão Científica da 8ª SICTEG, Profª. Dra. Priscila Bezerra de Souza, reforça o convite à participação no evento que oferece ótimas oportunidades de atualizar estudantes e profissionais, promover a integração entre desenvolvimento tecnológico-científico e inovações do mercado atual. “Um dos nossos objetivos é divulgar trabalhos científicos e estimular a participação de jovens pesquisadores, portanto não deixe de se inscrever e enviar seus trabalhos científicos até o dia 31 de agosto”, destaca.

A professora ainda enfatiza que a 8°SICTEG terá seu formato democrático, que permite que estudantes, professores e profissionais do mercado discutam juntos a mesma ideia, transmitindo experiências e conhecimentos uns para os outros.

Para a Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia de Gurupi, Lady Sakay, a expectativa para esta edição é muito positiva. “A 8 SICTEG volta a ser presencial na UFT e estamos com a expectativa de uma participação significativa. Continuamos com as pautas das Universidades como as atividades científicas, palestras, minicursos, entre outros das IES, a pauta Governo e este ano estamos buscando uma maior participação de empresas e startups que estão com soluções inovadoras de negócios já instaladas”, explana.

A gerente regional Sul Sebrae, Paula Alencar, destaca que a Sicteg é de extrema importância não só para Região Sul mas também todo o estado considerando o modelo adotado de parcerias entre as entidades, mostrando força para um bem comum: inovação. “O Sebrae tem essa parceria de sucesso, uma vez, que atende a classe empresarial, poder público e comunidade acadêmica, fomentando no evento o empreendedorismo e educação empreendedora”, pontua.

O resumo deve ser submetido para uma das seguintes Áreas abaixo:

● Ciências Agrárias (CA) (Agronomia, Zootecnia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Ciência e Tecnologia de Alimentos e outros);

● Ciências Biológicas (CB) (Biologia Geral, Bioquímica, Microbiologia, Parasitologia, Biodiversidade e outros);

● Ciências da Saúde (CS) (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Nutrição e outros);

● Ciências Exatas e da Terra (CET) (Química Ambiental, Matemática, Física, Química, Ciência da Computação e outros);

● Ciências Humanas (CH) (História, Geografia, Filosofia, Educação, Sociologia, Pedagogia, Psicologia e outros);

Ciências Sociais Aplicadas (CSA) (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Agronegócios, Edificações e outros);

● Engenharias (ENG) (Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia Química, Engenharia de Produção e outros);

● Linguística, Letras e Artes (LLA) (Letras, Teatro, Música e outros).

Premiação

A Comissão Científica elegerá os três trabalhos científicos mais bem pontuados de cada área do conhecimento. A equipe do trabalho com primeira, segunda e terceira posições em cada área do conhecimento, será agraciada com certificação de premiação do evento, e convite especial para publicação do trabalho científico na íntegra, como artigo completo na Revista Cereus da UnirG.

O edital completo pode ser conferido aqui.