por Redação

Segundo Maria Olívia, hoje em programa de doutoramento, o trabalho é fruto do seu mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFT (Câmpus de Palmas). Bianca Dias foi bolsista de iniciação científica e ambas orientadas pela professora Glêndara Martins. “Uma parte do estudo foi premiado na Fecit de 2019 em primeiro lugar; foram publicados diversos trabalhos acadêmicos com frutos do cerrado, em especial o Araticum”, diz Maria Olívia.

Ela explica que “os resultados do trabalho apresentados no Ceapa são referentes à estabilidade de compostos bioativos e atividade antioxidante das geleias de Araticum. O trabalho permitiu acompanhar a degradação desses compostos durante o armazenamento, uma vez que é extremamente importante para a agregação de valor, nutricional e econômico, que esses compostos permaneçam no produto após o processamento do fruto e armazenamento das geleias”.

Bianca destaca que o prêmio “veio não só como um reconhecimento e incentivo, mas também como uma confirmação de que estamos no caminho certo, desenvolvendo pesquisa com resultados de qualidade. Para mim é uma honra integrar o time de pesquisadores do Laboratório de Cinética e Modelagem de Processos (Lacimp-UFT), aprendo muito diariamente e vejo que bons resultados vêm para quem põe dedicação e empenho no que faz”.

A professora e orientadora Glêndara Martins, destacou o sentimento de orgulho de ver as acadêmicas e a Universidade ganhando espaço internacional e sendo referência de qualidade.

O artigo premiado pode ser acessado de forma completa neste link.