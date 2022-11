A taxa de abstenção do Enem Digital foi maior. Conforme o balanço do Inep, 201 (66,9%) dos 608 inscritos para esta modalidade se ausentaram e não fizeram a prova. Para as duas modalidades do exame, a proporção de faltosos no Tocantins foi maior que a média nacional.

A segunda etapa será no dia 20 de novembro e os estudantes terão que responder sobre ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias.