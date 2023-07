O projeto ampliou sua abrangência e a partir dessa edição atenderá também a candidatos do Rio de Janeiro e da Paraíba. No total, serão mais de 1,8 mil vagas distribuídas entre 14 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. O edital e as inscrições estão disponíveis em sesc.com.br/ead.

Para se inscrever no Sesc EAD EJA os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e residirem nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial, no polo selecionado no momento da inscrição. O curso concede certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural.

A diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaína Cunha, reforça a importância do Sesc EAD EJA, projeto lançado em 2022 e que conta com cerca de 4 mil alunos matriculados. “Com essa iniciativa, o Sesc promove a educação e contribui para a retomada dos estudos em qualquer etapa da vida. Concluir o Ensino Médio junto com uma certificação profissional é um grande passo para a entrada no mercado de trabalho. A rotina de aulas flexíveis ajuda os alunos a conciliarem as tarefas do dia a dia com o cronograma de estudos”, explica a diretora.

O Sesc EAD EJA é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. A parte presencial permite aos estudantes a participação em atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nos estados.

Serviço | Sesc EAD EJA

Inscrições: De 13/6 a 7/7

Informações e formulário de para pré-inscrições em: sesc.com.br/ead

Chamamento dos candidatos para apresentação dos documentos: 10/7 a 21/7

Início das aulas: 14/8