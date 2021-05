O próximo pagamento, deste mês de maio, virá com acréscimo de 4,52% referente à recomposição salarial para os servidores públicos da Fundação UnirG. O benefício integra o Projeto de Lei 012/2021, de autoria do poder executivo, que concede revisão geral anual salarial protocolado nesta quinta-feira (13), na Câmara de Vereadores de Gurupi.

por Redação

O cálculo da data-base considera o índice do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) acumulado de janeiro a dezembro de 2020. O projeto possibilita garantir os direitos e o resgate da valorização dos servidores, com o pagamento retroativo a janeiro deste ano.

A recomposição foi concedida a pedido da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi – Sisemg, Luciléia Nascimento, beneficiando a todos os servidores municipais, juntamente com o pedido do presidente da Associação dos Servidores da Fundação UnirG – Asaunirg, Leonardo Mota, e do presidente da Associação dos Professores Universitários – Apug/SSind, Gil Correia.

De acordo com o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, o ato reafirma o compromisso assumido com as categorias no início da gestão da prefeita Josi Nunes, em fazer uma administração mais humanizada, voltada para a valorização dos servidores. “Fizemos um estudo financeiro para implementar algumas prioridades no nosso planejamento, dos quais incluem a recomposição dos servidores, visando atender esse compromisso, principalmente, por estarmos no período de pandemia em que compromete a situação financeira de todos”, afirmou.

Conforme o diretor financeiro, Oximano Jorge, “atendendo a solicitação da prefeita, vinda dos sindicatos dos servidores e professores da UnirG, fizemos alguns ajustes nas contas para conceder a recomposição salarial e assim não deixar achatar os ganhos dos nossos colaboradores”, falou.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, falou da valorização dos funcionários.

“Essa recomposição é muito importante porque traz pelo menos um incremento no poder de compra baseado na inflação do ano anterior e acima de tudo é um direito do trabalhador. A Câmara Municipal já está atenta e empenhada para a aprovação desta matéria para que seja incluída na folha de pagamento ainda deste mês de maio”, disse a prefeita.

Josi Nunes disse ainda que em relação a data-base de 2019, “haverá outra reunião com o presidente, Thiago Miranda, e os representantes das classes sindicais de servidores e professores da UnirG, para criarmos um novo acordo referente ao pagamento da respectiva data-base, que ficou sem o ajuste no ano passado”, finalizou.

A Câmara de Vereadores marcou para esta sexta-feira, 14, às 09h, uma sessão extraordinária quando deve fazer a leitura e apreciação dos projetos de Lei. A sessão será transmitida pelo youtube da Câmara de Vereadores.