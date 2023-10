Seduc realiza formação sobre a nova Lei de Licitações e Contratos na regional de Gurupi

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promove nessa segunda e terça-feira, 16 e 17, no Centro de Ensino Médio Bom Jesus, de Gurupi, a “Formação e Capacitação para Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21”. O objetivo é capacitar os servidores administrativos das associações de apoio às escolas da rede estadual de ensino e das Superintendências Regionais de Educação (SRE).

A capacitação foi dividida em cinco etapas, as quais atenderão servidores de todas as SREs e associações. Nesta segunda etapa, a formação está sendo ofertada para 105 servidores dos municípios pertencentes às regionais de Gurupi, Dianópolis e Arraias. Na primeira foi para as regionais de Palmas, Miracema, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, no período de 2 a 4 de outubro; a terceira etapa será para Pedro Afonso e Colinas do Tocantins; a quarta para as regionais de Araguaína, Araguatins e Tocantinópolis; e a quinta etapa será realizada on-line para todos os inscritos.

A formação contou com a presença do superintendente da Regional de Gurupi, Antônio Carlos Pakalolo, e das Regionais de Arraias, Cleber Teixeira e de Dianópolis, Edna Vieira.

A diretora de Contratações Diretas e Apoio às Associações Escolares, Mariana Méda, reforçou sobre a importância da capacitação aos servidores da Educação, a qual demonstra o compromisso e apoio aos servidores que estão na linha de frente das unidades escolares, sejam da rede municipal ou estadual.

Segundo a gerente de Apoio às Associações Escolares, Emilly Quixabeira, “o objetivo a médio e longo prazo é a criação de uma rede estrutural que ofereça o suporte necessário às associações escolares, a começar pelo investimento em capacidade e habilidades técnicas”.

Para a coordenadora Financeira do Colégio Estadual Ana Maria de Jesus, de Alvorada, Roseli Rovani, a capacitação está proporcionando um amplo conhecimento sobre a Nova Lei de Licitações. “Estamos aprendendo o que muda a partir de 1º de janeiro do próximo exercício com essa nova lei, no nosso caso, principalmente para a aquisição da alimentação escolar dos nossos alunos”.

A técnica de Apoio às Associações e Alimentação Escolar da SRE de Gurupi, Rosi Dantas ressaltou que, “a formação veio em uma hora oportuna, haja vista que estão no processo de transição das Leis, sendo assim de suma importância para adquirir conhecimento, troca de experiência entre superintendências e formação de novos agentes públicos”.