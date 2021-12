O procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Infância e Juventude (Caopij), promotor de Justiça Sidney Fiori Júnior, e o promotor de Justiça regional da Educação, Argemiro Ferreira dos Santos Neto, participaram nesta quarta-feira, 15, de uma reunião com o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Educação, Fábio Pereira Vaz, para tratar do retorno das aulas presenciais em 2022.

O Ministério Público reiterou ao secretário-executivo, e sua equipe, a importância da volta presencial de todas as atividades escolares. O secretário, que responde pela pasta da Educação atualmente, afirmou que “a posição do Estado é a mesma do MP”.