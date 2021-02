Ao comentar o Decreto Nº 6.211 do Governo do Tocantins, que autoriza o retorno presenciais de aulas nos estabelecimentos educacionais do Estado, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG) informou que irá ouvir a comunidade e os alunos para assim, em conjunto com o Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus municipal, discutir o planejamento de retorno escalonado de forma presencial, garantindo a segurança de servidores e alunos.

“Informamos que o ano letivo de 2021 vai iniciar no próximo dia 08, e que as aulas serão em formato remoto, garantindo a carga horária de cada modalidade”, disse a Prefeiturapor meio de nota.