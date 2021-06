A Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS da Universidade de Gurupi – UnirG prorrogou até 16 de junho, o prazo de inscrição do vestibular para Medicina, no campus Paraíso do Tocantins. A retificação do edital foi publicada hoje, 07, e a data da prova permanece a mesma, será em 04 de julho.

Por Redação

O interessado deve se inscrever exclusivamente no site www.unirg.edu.br/vestibular, e efetuar o pagamento da taxa de R$ 350 até 17 de junho, conforme limite do horário bancário.

São ofertadas 60 vagas, sendo 80% são destinadas para ampla concorrência, 10% para cota do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem (2017, 2018 ou 2019) e 10% para cota de estudantes do ensino público.

As avaliações de conhecimentos gerais e redação em língua portuguesa serão realizadas na cidade de Paraíso do Tocantins, das 09 às 13h.

O edital completo pode ser visto em www.unirg.edu.br/vestibular/paraiso