da redação

A professora Ludiellen explicou que os estudantes pesquisarem sobre as comidas típicas dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. “Eles selecionaram os pratos que mais gostaram e começaram a produzir um caderno artesanal de receitas, escritas em Língua Portuguesa e Inglesa. E depois das pesquisas, os estudantes prepararam um prato que representasse cada país, com o foco na alimentação saudável e na redução do desperdício”, frisou.

A estudante Danyara Cardoso Nascimento destacou o trabalho realizado de forma coletiva com os colegas. “Eu fiz parte da disciplina eletiva sobre culinária e teve um significado especial na minha vida. Aprendi novas receitas, conheci mais sobre a cultura dos países referências para o nosso trabalho. E também destaco a forma de desenvolver o trabalho com os colegas, exercendo a cooperação. Foi uma experiência muito importante”, contou.

A estudante Amanda Smithe da Silva participou do projeto e fala do que gostou. “Achei interessante relacionar a culinária com as aprendizagens da língua inglesa. A ideia da professora foi criativa, principalmente de fazermos o caderno de receitas com as comidas que mais chamassem a nossa atenção. Também aprimoramos como trabalhar em equipe, como mantermos a cozinha organizada e aprendemos a preparar pratos maravilhosos”, ressaltou.

Mãos à horta

Foi a inquietação de ver terrenos vazios nos espaços da escola que a professora Franciela, de Língua Portuguesa, chamou os estudantes para fazer uma horta. O projeto começou a ser desenvolvido no ano passado. Franciela já tinha trabalhado com a horta escolar enquanto atuava na Escola Estadual Entre Rios, na zona rural de Buritirana, distrito de Palmas.

“Por meio da horta, os estudantes aprendem sobre produtos que podem melhorar a qualidade da alimentação e executar tarefas na horta de forma individual ou coletiva. E como resultado, estamos vendo que alguns estudantes já estão plantando em suas casas e leva para a família conceitos sobre a educação ambiental e sobre a qualidade alimentar”, ressaltou.

A estudante Lunna Sales Galvão, 16 anos, da 2ª série do ensino médio, ressaltou a importância do trabalho. “Está sendo interessante participar do projeto de horta porque aprendemos novas técnicas de plantio, sobre o manejo do solo, o cuidado com as plantas. A horta ajudou a dar um novo sabor no consumo diário na escola e adquirimos novos hábitos alimentares, com a inclusão de produtos orgânicos”, contou.

O estudante Lucas Pereira Gonzaga, 16 anos, frisou que, cuidando da horta, aprendeu muito. “Ficamos sabendo como cuidar melhor das plantas, combatendo as pragas, melhorando o solo, fazendo uma adubação correta e termos mais consciência sobre os alimentos que ingerimos nas nossas refeições na escola e com a família”, acrescentou.