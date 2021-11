por Wesley Silas

A votação para a escolha de reitor, diretor e diretor-geral, para o quadriênio 2022-2026, das unidades do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), foi realizada na terça-feira, dia 23 de novembro e publicado quarta-feira, 24, e para o cargo de reitor do IFTO, foi reeleito Antônio da Luz Júnior, com 41,07% dos votos válido.

A votação foi realizada no formato de eleição on-line por meio do canal oficial do IFTO no Youtube.

Em Gurupi foi eleita Milene Lopes dos Santos Queta como diretora-geral, primeira mulher a ocupar o cargo.

“Estou muito feliz em ter sido eleita para o cargo de diretora-geral do IFTO-Campus Gurupi. É a primeira vez que uma mulher é eleita para ocupar esse cargo e isso só foi possível porque estudantes e servidores acreditaram e confiaram seu voto em nossa proposta. Estas que foram construídas por muitas mãos observando a nossa realidade e traçando metas específicas direcionadas para um Campus cada vez melhor para quem estuda ou trabalha aqui”, disse Milene Queta ao Portal Atitude.

Conta no site do IFTO, que todos os nomes dos candidatos, eleitos e reeleitos, e seus percentuais de votos válidos, constam na Página das Eleições, no Portal do IFTO. De acordo com o cronograma, o resultado definitivo está previsto para ser publicado na próxima sexta-feira, 26.

“Apesar das eleições terem ocorrido agora, o processo para nomeação deve passar pelo Ministério da Educação, e a equipe da nova gestão iniciará os trabalhos no mês de maio de 2022. Enquanto isso, a atual gestão concluirá o seu mandato, e a nova equipe gestora ainda será formada. Sei que os desafios serão muitos mas, estou aqui à disposição para juntos superarmos e garantirmos uma educação pública, gratuita e de qualidade para a nossa comunidade. ” Disse.

Confira o perfil da nova diretora-geral do IFTO de Gurupi

Eleitos em outras unidades

Em Araguaína, foi eleito Gilvan Vieira Moura para o cargo de diretor-geral. Em Araguatins, para diretor-geral, foi eleito Claudio de Sousa Galvão. Na unidade de Colinas do Tocantins, José Lopes Soares Neto foi eleito diretor-geral da unidade. Em Dianópolis, Pietro Lopes Rêgo foi reeleito diretor-geral da unidade.

Na unidade de Formoso do Araguaia, permanece como diretor Manoel Delintro de Castro. Na unidade de Lagoa da Confusão, Jardel Barbosa dos Santos foi reeleito diretor. Em Palmas, foi eleita Noemi Barreto Sales Zukowski como diretora-geral. Em Paraíso do Tocantins foi reeleito o diretor-geral Flávio Eliziário de Souza. Na unidade de Pedro Afonso, foi reeleita a diretora Mírian Peixoto Soares da Silva e, na unidade de Porto Nacional, foi eleito Albano Dias Pereira Filho para diretor-geral. (Com informações do site do IFTO).