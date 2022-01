por Wesley Silas

O presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC, Hercy Ayres Rodrigues Filho, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 24, uma portaria que atualiza o Calendário Cultural do Estado do Tocantins.

O calendário Cultural consta datas de eventos tradicionais e agenda cultural no período de janeiro a dezembro. Confira: