por Redação

Os fornecedores da agricultura familiar e empreendedores familiares rurais interessados em participar da Chamada Pública, destinada à aquisição de produtos para a alimentação escolar da rede estadual de ensino, no período de 1º de setembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, devem ficar atentos ao prazo do chamamento, que atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O processo de seleção pública do Comitê Gestor de Palmas, aberto no dia 29 de julho, prossegue até o dia 18 de agosto.

O aviso de Chamada Pública foi publicado no Diário Oficial do Tocantins (nº 6.141), de 02 de agosto de 2022, O edital, que estabelece as condições e demais informações necessárias à participação, está disponível na Diretoria Regional de Educação (DRE) de Palmas, no Colégio Estadual São José, na Quadra 1106 Sul, e na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).

A documentação de habilitação e o projeto de venda deverão ser entregues até às 18 horas, do dia 18 de agosto de 2022, na Unidade Local de Serviço de Execução ou no Ruraltins localizado na quadra 304 Sul (dentro da feira de Palmas) ou ainda para o Comitê Gestor da Agricultura Familiar, após este prazo, não será recebido mais recebido nenhum envelope.

A presidente do Comitê Gestor de Palmas, Lara Cristina Martins da Cruz Cabral, reforça a importância da aquisição das escolas em adquirir os 30% do Pnae. “Esta parceria entre as escolas e produtores tem promovido uma importante e verdadeira transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede e motiva os produtores que necessitam divulgar e vender seus produtos”.

Conforme estabelece o edital, a abertura dos envelopes será no dia 18 de agosto de 2022, das 8h30 às 18h30, no Auditório da DRE Palmas.