O governador Mauro Carlesse recebeu nesta segunda-feira, 5, no Palácio Araguaia, comitiva do Goiás, que esteve no Tocantins para conhecer a estrutura de unidades de ensino da rede estadual, em Palmas. A comitiva veio ao Estado por recomendação do Fundo Nacional de Educação (FNDE), com o objetivo de replicar, em Goiânia, o modelo de Escola Estadual de Tempo Integral (ETIs) que está sendo implantado em municípios tocantinenses.

“Temos mantido um olhar voltado para o desenvolvimento do Tocantins, garantindo o destravamento de obras, como das Escolas Estaduais de Tempo Integral. O resultado que podemos alcançar com essas unidades de ensino é incrível. É uma honra poder colaborar com o projeto de Goiânia, que quer tomar o projeto estrutural das nossas escolas como referência”, apontou o governador Mauro Carlesse.

Durante a tarde, o vice-governador Wanderlei Barbosa e a titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, acompanharam a comitiva em visitas às unidades de ensino. Na rede estadual, as visitas foram realizadas na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso e nas obras da Escola Estadual de Tempo Integral de Palmas – Unidade II (ARNE-23).

Estiveram em Palmas: os deputados federais, João Campos de Araújo e Alcides Ribeiro Filho; o prefeito de Goiânia, Rogério Oliveira Cruz; o secretário municipal de Educação de Goiânia, Wellington Bessa; a secretária Municipal de Relações Institucionais de Goiânia, Valéria Pettersen; e o vereador, membro da Comissão da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, da Câmara Municipal de Goiânia, Marlon dos Santos Teixeira.

De acordo com o prefeito de Goiânia, Rogério Oliveira, a Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso deve servir de modelo para o colégio a ser implantado em Goiânia. “Queremos implantar o mesmo projeto em Goiânia, sendo que aqui é para 1.500 estudantes e lá queremos fazer para 1.000 alunos”, frisou.

O prefeito destacou que a estrutura das escolas que visitou são pontos de destaque, pela possibilidade de oferta de atividades diversificadas para os estudantes, em tempo integral. “A condição de áreas para que os alunos realizem suas atividades, a exemplo de espaços para a realização esportiva, que são importantes em qualquer etapa da vida – a quadra, a piscina, enfim, o auditório, são espaços que chamam atenção. O Tocantins está de parabéns, Palmas está de parabéns”, ressaltou.

O vice-governador, Wanderlei Barbosa, lembrou que o Governo do Tocantins realizou um trabalho intenso para garantir o andamento de todas as obras das Escolas Estaduais de Tempo Integral. “Estão em andamento todas as obras de ETIs e já concluímos a obra de uma escola em Araguaína. Se hoje estamos recebendo essa visita é porque nosso modelo está fazendo a diferença”, apontou.

A titular da Seduc, Adriana Aguiar, também destacou a articulação da gestão Mauro Carlesse junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. “Todas as escolas tiveram a construção iniciada, em 2013, mas foram paralisadas. Por meio da articulação, junto ao FNDE, foi possível realizar novos processos licitatórios, e as obras foram retomadas”, pontuou.

Adriana Aguiar ressaltou que as ETIs contam com ampla estrutura, que vão além das salas de aula. “Temos sala de música, biblioteca, laboratórios, salas de artes marciais, ateliê, quadra poliesportiva coberta, sala de dança, sala de coral, sala de primeiros socorros, auditório, piscina, entre outros espaços que possibilitam a realização de inúmeras atividades que favorecem o processo de ensino e aprendizagem”, elencou.

Obras Retomadas

O Governo do Tocantins, nesta gestão, retomou as obras da Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico, em Araguaína, que já foi entregue para a população; da ETI Nova Araguaína; da ETI Palmas II; da ETI de Araguatins; da ETI Paraíso e da ETI de Pedro Afonso. Todas essas unidades de ensino seguem o modelo da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, de Palmas.

Visita

Além das escolas da rede estadual de ensino, ainda em Palmas, a comitiva visitou o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Ana Luísa Rodrigues Valdevino, no setor Bertaville.