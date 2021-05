por Redação

A Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Fredericocom tem capacidade para atender 1,5 mil aluno e era uma demanda antiga da comunidade. As obras começaram ainda em 2013 e sofreram duas paralisações ao longo do tempo. Desde que assumiu a gestão, ainda em 2018, o governador Mauro Carlesse assumiu o compromisso de concluir a obra que foi retomada em 2019 e entregue neste dia 19.

“É uma satisfação muito grande estar aqui em Araguaína, uma cidade que alavanca a economia do Tocantins em todos os sentidos. Todos os grandes hospitais e escolas estão aqui em Araguaína. Quando assumimos a gestão, esta obra estava parada e nós demos continuidade. Se ela tivesse sido concluída no tempo certo custaria R$ 8 milhões, devido ao atraso, tivemos que investir mais R$ 8 milhões. Isso quem está pagando é o povo e precisamos de projetos e responsabilidade com o dinheiro público”, destacou o governador Mauro Carlesse, ressaltando que, para a construção da escola, foram investidos recursos federais e estaduais.

O vice-governador Wanderlei Barbosa destacou que a retomada de obras no Estado se deve ao enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Fico muito feliz por esta agenda tão importante e tão representativa para o nosso Estado e quero lembrar que, para chegar até este momento, nós tivemos que colocar o Tocantins no rumo, adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Fizemos uma reparação de maneira que hoje nós temos credibilidade e condições de fazer as contrapartidas dos convênios com o Governo Federal”, frisou.

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, aproveitou a ocasião para falar como anda o processo de pavimentação das vias que dão acesso à escola, localizada no setor Maracanã. “Governador, o senhor nos fez o pedido para que pudéssemos melhorar o acesso a essa escola, a esse bairro. Com alegria, eu informo que já demos início ao processo de demarcação, topografia, já demos Ordem de serviço e, em breve, teremos o acesso a essa escola todo pavimentado”, informou.

Apoio Ministério e FNDE

A secretária da Educação, Adriana Aguiar, aproveitou para agradecer à equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, ao editar a Resolução n° 3 de 21 de abril, possibilitou a retomada de obras. “Todos os prefeitos sofriam muito com obras paralisadas e a impossibilidade de firmar novos termos com o FNDE nas gestões anteriores. Nós estivemos com o presidente Marcelo Lopes e o deputado Carlos Gaguim por diversas vezes. Essa Resolução muda a história da Educação no Brasil, porque são muitas obras paralisadas, sobretudo na região Norte. A sua sensibilidade, do ministro da Educação e de toda sua equipe, traz novas esperanças”, enfatizou.

A titular da Seduc ainda adiantou que outras obras terão continuidade.

“Sem esta portaria, sem o trabalho de sua equipe, talvez nós não continuaríamos mais seis obras que o Governador vai dar Ordem de serviço, hoje à tarde, aqui em Araguaína; amanhã em Palmas; semana que vem em Pedro Afonso; e entregar outras obras em Paraíso e Araguatins ainda neste ano. O Tocantins é muito amparado pelo Ministério da Educação e pelo FNDE”, concluiu.

Serviço Essencial

Na oportunidade, o governador Mauro Carlesse assinou a Lei n° 3.788 que estabelece no Estado do Tocantins as atividades educacionais, da educação básica ao ensino superior, como serviço essencial. Falando em serviço essencial, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou do esforço em colocar os profissionais da Educação no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.

“Claro que eu levo a sério a vida dos professores. Em outubro de 2020, eu fui o primeiro ministro a mandar para a Casa Civil o pedido de prioridade na vacinação, nem se falava em vacina, ainda era um sonho, mas já havia estudos e eu fiz este pedido e este documento é público. Agora, recentemente, na mudança do ministro, eu fui pessoalmente visitar o Marcelo Queiroga e uma das coisas que eu pedi foi exatamente a prioridade não só para os professores, mas para todos os profissionais da Educação”, declarou.

Estrutura

A Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico segue um modelo padrão e possui uma área total de 10.581 m² e com capacidade para atender 1,5 mil estudantes.

Ao todo, a estrutura da unidade de ensino conta com um investimento de mais de R$ 16,8 milhões, sendo mais de R$ 8,5 milhões oriundos de convênio com o Governo Federal e mais de R$ 8,2 milhões, oriundos do Tesouro Estadual. A escola conta com uma estrutura completa para a educação dos alunos, com 25 salas de aula, sala de música, sala multiuso, biblioteca, área administrativa, sanitários e laboratórios; refeitório, pátio coberto e com palco; banheiros para alunos, cozinha, dependências de serviço, salão multiuso e depósitos; duas quadras poliesportivas com arquibancadas e palco, campo society com alambrado e arquibancada, pista de corrida em saibro; e pista de salto com arquibancada.

Além disso, é composta por um bloco esportivo integrado por sala de artes marciais, sala de dança, sala de coral, banheiros com vestiários, depósito de educação física, consultório odontológico; auditório com camarins, banheiros, palco, foyer e hall; além de uma piscina com raias semiolímpicas e com arquibancada. Também integram a composição da estrutura da unidade de ensino duas guaritas com sala, banheiro e área coberta de acesso e depósito; e estacionamento amplo, com vagas prioritárias e de uso geral.

Homenagem

A escolha do nome para a nova escola é uma homenagem a Jardenir Jorge Frederico, figura importante para a cidade de Araguaína, falecido em junho de 2019.

O nome foi aprovado por meio da Lei n° 3.785, de 3 de maio de 2021. Nascido em 1º de abril de 1957 no município de Firminópolis (GO), Jardenir Jorge Frederico mudou-se para o município de Araguaína em 1964. Era casado com a senhora Maria de Fátima do Espírito Santo Ferreira Frederico e é pai de 3 filhos, entre eles o deputado estadual Jorge Frederico.

Trabalhou como serventuário de justiça por quase 40 anos, foi locutor esportivo em diversas rádios do Brasil, foi também secretário de esportes e agropecuarista. Desenvolveu a função de superintendente de comunicação do Estado onde dirigiu o Canal de Televisão do Tocantins na região Norte. Foi diretor-geral do grupo Boa Sorte de rádio e TV de Araguaína e presidente do Transtrevo Futebol Clube e do Araguaína Futebol e Regatas. Jardenir Jorge Frederico faleceu em julho de 2019 em decorrência de embolia pulmonar.