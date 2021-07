Share on Twitter

por Redação

O professor e pós-doutor, Rogério Greco, maior referência da área de Direito Penal hoje no Brasil está entre os professores que irão fazer parte do corpo docente. A dirigente da OAB Nacional, Alice Bianchini, também irá ministrar um módulo.

“Esse é um sonho que todos nós estamos realizando. A advocacia tocantinense é de fato uma das mais preparadas do Brasil e a OAB/TO é o grande vetor responsável por essa revolução educacional. O melhor de tudo é que o acesso a essas oportunidades contempla também o interior e forma profissionais de ponta para atuar tanto na Capital quanto no interior”, ressaltou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Toda essa transformação no acesso a educação jurídica promovida pela Ordem é liderado pela Escola Superior de Advocacia do Tocantins. “A ESA/TO deixou de ser coadjuvante e passou a ser uma agente promotora de um amplo programa de cursos de alta qualidade, sobre temas relevantes, com professores de renome em nível local e nacional. Tudo que a advocacia precisa para se destacar num mercado cada vez mais exigente”, destacou a presidente da ESA/TO, Verônica Disconzi.

“A parceria entre o IDASP e a OAB Tocantins vai proporcionar aos advogados muito além de desconto especial nos cursos de Pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, permitirá que eles tenham formação de excelência com o melhor corpo docente do mercado. O reflexo desse aprimoramento será sentido na sociedade que anseia por profissionais qualificados e eficientes na defesa de seus interesses”, Arthur Faria Cardoso, sócio administrador do IDASP.

Documentos necessários para fazer a inscrição

O valor da inscrição para seleção é de R$ 20,00 e a matrícula para aqueles que conquistarem a vaga é de R$ 99,00. Os documentos exigidos para realizar a inscrição são: comprovante de pagamento da inscrição, formulário de inscrição devidamente preenchido no próprio sistema, diploma de Graduação, cópia da Carteira da OAB-TO, certidão de adimplência atualizada junto à tesouraria da OAB-TO, certidão de regularidade atualizada junto à secretaria da OAB-TO, declaração de autenticidade preenchida, assinada e digitalizada.

Aos interessados, a Ordem indica que adiantem o processo de solicitação das certidões de regularidade via e-mail para a secretaria da instituição ([email protected]) e também para a tesouraria da OAB/TO ([email protected]). Em caso de dúvida, entrar em contato com ESA/TO pelo telefone: (63)3212-9625.