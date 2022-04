Por Redação

Uma criança genial? A maioria dos pais considera seus filhos com capacidades além da média. O que não foi diferente com os pais do menino paulistano Theo Costa Ribeiro, que tem apenas 5 anos de idade. A diferença é que o garoto foi submetido a 6 dias de testes de QI – dos mais completos que existem – e configurou 146 pontos, o que equivale a 99,8 de percentil, passando a ser o brasileiro mais novo a entrar para Mensa Internacional, sociedade de pessoas de alto QI mais famosa do mundo.

Os testes realizados com Theo comprovaram que ele, com apenas cinco anos, tem a capacidade intelectual de uma pessoa de quinze anos.

O Brasil já havia conhecido Gustavo Saldanha, o menino de São Paulo que com 8 anos de idade obteve 140 pontos de QI desvio padrão 15, o que equivale a 99,6 de percentil e foi aprovado na Mensa Internacional. Na época, Gustavo foi considerado o brasileiro mais novo a ser aceito pela sociedade.

Em conversa com o PhD neurocientista e mestre em psicologia, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, que assessora o menino Theo e também Gustavo Saldanha, Laura Büchele e Romeu Gutvilen, todos membros da Mensa, o profissional revelou que o teste feito por Theo é o melhor e mais completo que se pode fazer.

“Dra. Natalie Helene van Cleef Banaskiwitz foi a responsável pelo teste. Eu não a conheço, mas ao analisar o teste, posso afirmar que foi um dos testes mais conclusivos de QI e da maneira que penso ser a mais correta. O comitê da Mensa International, sede da associação, com profissionais especializados e altamente qualificados aprovou o ingresso deste gênio. Theo foi submetido a 6 dias de testes, completos, podendo analisar todas as nuances cognitivas. Um dos testes que fiz foi do mesmo padrão e me baseio nestes testes para algumas conclusões de estudos, entre eles, a inteligência DRWI. Posso afirmar que temos um promissor gênio brasileiro.”

A Mensa demorou cerca de seis meses para responder a solicitação dos pais do garoto e aprovar o seu ingresso.

Muitos devem se perguntar: como será o comportamento do menino-gênio? Os pais respondem: “inteligente, sorridente e simpático”.

A mãe de Theo, Jessica Ribeiro, define o filho como uma criança comunicativa e alegre, “apaixonada por dinossauros, que gosta de jogar videogame, ler livros e correr”, assim como a maioria das crianças.

Foi no retorno à escola, após o período de agravamento da pandemia da Covid-19, que deixou o menino afastado da escola por cerca de dois anos, que os professores perceberem a capacidade intelectual de Theo, informando que ele tinha um desempenho muito acima das demais crianças.

Após os testes, o menino também teve mudanças no seu dia a dia. Theo adiantou uma série e agora já estuda o segundo ano, devido ao seu desenvolvimento cognitivo.

“Existia a possibilidade de adiantar mais que um ano, mas optamos por ir aos poucos, pois o emocional é importante também. O Theo foi muito bem e não nos surpreendeu em ter feito amizade rapidamente com os novos colegas”, disse Ygor Ribeiro, pai do Theo.

O mini gênio agora segue estudando, com desenvolvimento sempre acima da média, mas vivendo uma vida de criança com o incentivo à aprendizagem, mas sem esquecer de brincar e fazer novos amiguinhos.

Dr. Fabiano de Abreu Agrela, que também é membro da Mensa International, Intertel e Triple Nine Society, esta última a mais restrita sociedade de alto QI do mundo, acredita que o menino um dia pode fazer parte desta sociedade.

“Eu acredito que com o trabalho e educação que estamos fazendo com o menino, ele possa, quando tiver mais idade, alcançar esta pontuação. Não estou dizendo que QI se aumenta, mas ele tem sim uma variável que se pode alcançar.” disse o doutor que tem 155 a 188 pontos de QI e faz parte de 4 sociedades.

Segue tabela que o configura como gênio

Classificações da tabela do QI

– Gênio – acima de 144 pontos

– Superdotado – de 130 a 144 pontos

– Acima da média – de 115 a 129 pontos

– Média alta – de 100 a 114 pontos

– Média baixa – de 85 a 99 pontos

– Abaixo da média – de 70 a 84 pontos

– Baixo – de 55 a 69 pontos

– Muito baixo – menos de 55 pontos