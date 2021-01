As aulas do projeto serão transmitidas nos dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro, das 14h às 18h, na TV Brasil e no canal do YouTube EducaDF

Com o intuito de transmitir na TV aberta uma série de aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o projeto Maratona Enem foi lançado na tarde desta terça-feira, 12, em Brasília. Parceria entre o Governo do Estado do Distrito Federal, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério das Comunicações, a iniciativa conta com quatro dias de transmissão de conteúdo gratuito, por meio da TV Brasil e do canal do YouTube EducaDF.

Na ocasião, a titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e vice-presidente, representando a região norte no Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), professora Adriana Aguiar, falou da satisfação da parceria que beneficia a todos os estados brasileiros.

“Este é um projeto mobilizado pelo Governo do Distrito Federal que possibilita a união com os demais estados. O momento de pandemia fez com que pudéssemos olhar para os desafios de forma diferente e ver similaridades entre os estados ao encontrar soluções que podem ser utilizadas por todos. Trouxe-nos essa reflexão para que possamos avançar de forma unificada. Milhares de estudantes terão acesso às aulas e poderão se preparar ainda mais para o Enem”, enfatizou Adriana Aguiar.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou a importância dos aulões para a participação dos estudantes no Exame. “Estou feliz em poder participar desse lançamento em que falamos sobre a disposição do Governo Federal de divulgar, gratuitamente, para todo o Brasil, essas aulas preparatórias para o ingresso no ensino superior. Vale lembrar que 50% das vagas das escolas públicas federais, dos Institutos Federais, são reservadas por lei, para alunos oriundos da escola pública”, frisou.

Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que a iniciativa visa alcançar grande parte dos estudantes brasileiros que não possuem acesso à internet. “Nós sabemos que 20% da população do Brasil ainda não tem acesso à internet e que a pandemia impulsionou o uso do ensino a distância, via internet. E também sabemos que 96% do Brasil tem TV, o que significa que esses conteúdos podem chegar a esses 96% por meio da TV Brasil, de forma gratuita e irá auxiliar na preparação para o Enem”.

