Por Heliana Oliveira

“Fomos surpreendidos pela quantidade de trabalhos que chegaram de todo o País”, afirma Beto Naves, um dos organizadores do evento. “Este será um dos maiores festivais de todos os tempos no Estado”, completa Paulo Albuquerque, que também está à frente do festival. O MeToca acontece graças a uma emenda do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, com recursos da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Tocantins.

Os compositores trabalharam em tempo recorde para pesquisar e compor obras com temáticas pré-determinadas pela organização. “Quisemos estimular o que é relevante tanto para o meio ambiente quanto para o aspecto do turismo do Estado”, afirma Rogério Schalch, dirigente da Veros Ambiental, entidade que gere os recursos do MeToca.

Os concorrentes, dentro de suas linguagens musicais próprias, trabalharam textos de acordo com as seguintes temáticas: (i) Arquipélago do Tropeço; (ii) Bico do Papagaio; (iii) Cerrado; (iv) Ilha do Bananal; (v) Jalapão; (vi) Lago de Palmas; (vii) Rio Araguaia; (viii) Rio Tocantins; (ix) Serras Gerais; e (x) Taquaruçu.

30 músicas

Segundo o regulamento, a pré-seleção contemplaria 30 músicas, ou seja, até três obras dentro de cada tema. O tema Serras Gerais, no entanto, teve apenas uma música classificada segundo os critérios do Festival. Os organizadores decidiram então classificar mais duas músicas em temas que tiveram grande demanda de concorrentes: Bico do Papagaio e Rio Araguaia.

A música selecionada dentro do tema Serras Gerais já está automaticamente na final. As demais irão concorrer no voto popular, que vai escolher o primeiro lugar dentro de cada um dos nove temas restantes. A votação acontece exclusivamente no site do festival www.festivalmetoca.com.br, entre os dias 1º e 15 de abril. As músicas estarão disponíveis para audiência, e cada pessoa poderá votar em apenas uma música dentro de cada um dos temas.

Após encerrar a votação, a comissão organizadora dará um prazo para que os concorrentes apresentem clipes das 10 músicas vencedoras, e estas irão à votação de um juri composto especialmente para escolher os ganhadores do MeToca, no dia 26 de abril.

Serão distribuídos os seguintes prêmios: cada um dos 10 classificados receberá: R$ 1.500,00; o primeiro lugar ganha: R$ 10.000,00; o segundo: R$ 7.000,00; o terceiro: R$ 5.000,00; o quarto: R$ 3.000,00; e o quinto: R$ 2.000,00.

A final do festival será ao vivo no dia 26 de abril, com show de encerramento de Oswaldo Montenegro.

Classificados por ordem alfabética

TEMA: BICO DO PAPAGAIO NOME CIDADE/ESTADO Bico do Papagaio Lucimar Palmas – TO Macete e Machado Josifran Paço do Lumiar – MA Mamãe Maysa Laysa Viana Palmas – TO Saudades Babaçu Clarisse Martins Palmas – TO

TEMA: CERRADO NOME CIDADE/ESTADO Cadê meu cerradinho Genésio Tocantins Palmas – TO Coco cerrado Bilora Contagem – MG O cerrado entende Anderson Camacho Araguaína – TO

TEMA: ILHA DO BANANAL NOME CIDADE/ESTADO A fera da Ilha Chico Chokolate Gurupi – TO Bananais no sertão Ulisses Cândido Brasília – DF Iny – Povos da Ilha Branco Barros Cuiabá – MT

TEMA: JALAPÃO NOME CIDADE/ESTADO Jalapão encantado Renato Borges Manaus – AM Jalapão Leandra Leon Uberlândia – MG Menino Jalapão Junior 7 Cordas Palmas – TO

TEMA: LAGO DE PALMAS NOME CIDADE/ESTADO Beleza sem igual Frederico e Fabrício Alves Gurupi – TO Lago encantado Nando Soares Cruz Alta – RS No lago de Palmas Wolf Borges Poços de Caldas – MG

TEMA: SERRAS GERAIS NOME CIDADE/ESTADO Serras Gerais Matheus Mancine Luzimangues – TO

TEMA: RIO ARAGUAIA NOME CIDADE/ESTADO Araguaia após Calipso Braguinha Barroso Palmas – TO De volta em tuas águas Arison e Emerson São Vicente do Sul – RS Mais uma de pescador Nice Albano e Zé Moraes Araguaína – TO Palmas para os rios Nando Soares Cruz Alta – RS

TEMA: RIO TOCANTINS NOME CIDADE/ESTADO Canção do meu lugar Diomar Naves Palmas – TO Nas águas do Tocantins Bruno Kohl Porto Belo – SC Rio Tocantins Genésio Tocantins – Juraíldes Palmas – TO; Goiânia – GO

TEMA: TAQUARUÇU NOME CIDADE/ESTADO Banho de sol Madian Braga Araguaína – TO Sagrado céu Taquaruçu Clara Garcia Gurupi – TO Taquaruçu Querenhapuque Palmas – TO