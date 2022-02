por Wesley Silas, com informações do Jornal O Popular

A criação do instituto cultural Oswaldo Stival & Edith faz parte de um sonho do casal descendente de imigrantes italianos em transformar a cidade em atração turística cultural e teve como inspiração o sucesso do Festival Italiano de Gastronomia em Nova Veneza, idealizada pelo casal Oswaldo Stival, 90 anos, e Edith Sitival, pais do empresário gurupiense Oswaldo Stival Júnior.

A inauguração do Museu na Instituto Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival & Edith está marcada para acontecer no dia 05 de março, onde os turistas poderão acompanhar a rica história da migração italiana em Goiás e celebrar as raízes dos seus antepassados, remontando a trajetória da imigração italiana na região desde a origem no Vêneto, nordeste da Itália, até a chegada em Goiás. O espaço será aberto ao público com visitação gratuita e o espaço irá abrigar eventos culturais para difundir a cultura italiana, tornando uma atração turística em Nova Veneza, situada a 41 quilômetros de Goiânia.

Conforme noticiou o jornal O Popular, a obra durou dois anos desde a concepção a execução. A concepção do projeto, direção criativa e direção executiva foram lideradas por um filho e um neto do casal, respectivamente, o agroindustrial Edwaldo Peixoto Stival e o médico Alessandro Stival.

Para a execução técnica, a família buscou profissionais especializados para a fiel réplica da arquitetura italiana. A arquiteta Juliana Eterna foi convidada para fazer os detalhamentos arquitetônicos; Vera Inês da Silva, para produção cenográfica; também trabalharam no projeto os artistas plásticos Divino Gonçalves Pereira e Marcos Antônio Lopes, desenvolvedor cenográfico de diversas escolas de samba do Rio de Janeiro.

“O edifício foi concebido para ser um atrativo turístico permanente não só pela cenografia italiana, mas também por um exclusivo e inédito show de luzes e músicas, que estão previstos acontecerem semanalmente às sextas, sábados e domingos. Nos inspiramos nos espetáculos dos parque da Disney e no show das Águas que acontece no Hotel Bellagio em Las Vegas”, explica Edwaldo Stival, colecionador da obra.

Alessandro celebra o feito que leva o nome da família. “O instituto é a manifestação palpável do que começou lá atrás com a concepção do Festival Italiano. A concepção de tornar Nova Veneza em uma cidade turística por conta da gastronomia e da cultura italiana”.

O idealizador destaque: “É de extrema importância que indivíduos e comunidades estejam apropriados de sua história e origem, porque é a partir daí que construímos nossa identidade e fortalecemos nossa autoestima. Desde que idealizai o Festival Italiano, nos anos 2000, já tinha convicção de que a força da nossa cultura poderia fortalecer muito a nossa economia de Nova Veneza”, diz Oswaldo, que recebeu o título de comendador concedido pelo presidente da Itália em 2012, em “reconhecimento por relevantes obras de resgate da cultura italiana no Brasil”.