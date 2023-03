Por Wesley Silas

O cineasta tocantinense que se considera gurupiense nascido em Porto Nacional, Hélio Brito foi selecionado no concorrido Edital nacional “Cinema Novos Realizadores 2022” da ANCINE (Agência Nacional do Cinema) com o projeto de longa-metragem “Águas Passadas – O Rio Como Testemunha”.

ÁGUAS PASSADAS

No último dia 07/03/23 a Ancine (Agência Nacional do Cinema) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) a relação de projetos de longa-metragem brasileiros vencedores do “Edital de Cinema Novos Realizadores 2022”. E entre os contemplados, está o cineasta tocantinense Hélio Brito (foto), que concorreu com o projeto “Águas Passadas, o Rio como Testemunha”. Todos os filmes resultantes deste Edital serão exibidos inicialmente em salas de cinema espalhadas por todo o país. E num segundo momento, serão exibidos na Televisão aberta.

Segundo Hélio Brito, “Águas Passadas, o Rio como Testemunha” será um Docudrama, ou seja, um documentário com reconstituições históricas dramatizadas por atores. Entre atores e atrizes profissionais e figurantes, o elenco será de aproximadamente 70 participantes.

“O filme discorrerá sobre 120 anos de histórias ocorridas no extremo norte do Tocantins e sul do Maranhão, mais precisamente de 1840 a 1960. Começa com a história de um padre italiano inquisidor que mandou para a fogueira um cidadão, só porque ele gostava de livros da literatura mundial, e na cidade só era permitido ler a Bíblia. E termina com a chegada da rodovia Belém-Brasília à essa mesma região, em 1960”, disse o cineasta.

Segundo ele, “Águas Passadas” será filmado em setembro de 2023, nas cidades de Carolina-MA, Tocantinópolis-TO e Marabá-PA.

O “Edital de Cinema Novos Realizadores 2022” foi lançado em meados do ano passado pela Ancine, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Confira a íntegra da Ata da decisãoo final – Cinema-Novos.