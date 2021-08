Aguardado por milhares de interessados de todo o Brasil, o Vestibular de Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) teve seu edital publicado nesta quinta-feira, 05, após evento histórico na região do Bico do Papagaio, extremo Norte do Tocantins. O governador Mauro Carlesse assinou a autorização de funcionamento do curso de Medicina da Unitins no Câmpus de Augustinópolis e, a partir desse ato, o reitor da Universidade, Augusto Rezende, lançou o primeiro Vestibular do curso.

O edital e todos os informes oficiais do processo seletivo podem ser acessados aqui. São ofertadas 40 vagas para o curso, que é totalmente gratuito. As inscrições estarão abertas a partir das 14h desta sexta-feira, 06 de agosto, até o dia 16. A taxa de inscrição do Vestibular é de R$120,00.

Do total de 40 vagas, 50% são destinadas a alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, conforme preconiza a legislação estadual.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas de forma presencial no dia 29 de agosto e os candidatos poderão escolher, no ato da inscrição, se preferem fazer a prova em Augustinópolis ou Palmas, Capital do Tocantins. Para a aplicação das provas, a Unitins adota um Protocolo de Saúde específico, considerando as medidas de prevenção à Covid-19.

As aulas da primeira turma de alunos de Medicina da Unitins estão previstas para iniciar no dia 13 de setembro de forma híbrida (mesclando presencial e remoto). A Universidade Estadual do Tocantins oferecerá aos alunos um curso totalmente gratuito e com estrutura preparada e adequada, com laboratórios altamente tecnológicos e equipamentos de última geração, além de professores devidamente qualificados.

Evento de lançamento do Vestibular de Medicina 2021/2

O primeiro Vestibular de Medicina da Unitins foi lançado em um evento histórico no Câmpus Augustinópolis.

O curso é aguardado e gera expectativa positiva para o comércio e para o setor imobiliário. Além disso, a região receberá mais profissionais para trabalhar no curso, mais investimentos para a área da Saúde que beneficiará as estruturas, unidades e especialidades médicas de todos os municípios vizinhos, como a retomada da reforma e ampliação do Hospital Regional de Augustinópolis, que já está autorizada.

O governador Mauro Carlesse falou da felicidade de ver o curso de Medicina começando a funcionar e destacou a importância do curso para o Tocantins. “Esse curso já foi um sonho muito distante, mas nós acreditamos, investimos, buscamos recursos para que tudo isso acontecesse. Foram 3 anos para que conseguíssemos aprovar o curso em todos os Conselhos e para que o curso fosse verdadeiramente com qualidade e tudo isso foi feito junto com nossos servidores e com o esforço do reitor Augusto Rezende. A colaboração dos deputados estaduais e senadores, Eduardo Gomes e Carlos Gaguim, foi primordial para o início desse curso. Acreditamos que só a Educação transforma e por isso trabalhamos muito por esse curso”, concluiu o governador.

Durante o evento, o reitor Augusto Rezende ressaltou os benefícios do curso para a região, para o Tocantins e para a universidade. “A universidade hoje ganha mais uma ampliação importante que é a validação do curso de Medicina. A abertura do curso passou por um rito muito criterioso, que nós construímos com muito zelo para que esse projeto ganhasse a confiança da população e a confiança política. Hoje foram anunciadas duas ações importantes: a autorização do curso por 4 anos e o lançamento do vestibular para a primeira turma. O vestibular é mais uma entrega, e um desafio que iremos desenvolver da melhor forma para o Tocantins”, comentou o reitor.

Para a abertura do novo curso, a Unitins recebeu aporte financeiro do Governo do Estado e de emendas parlamentares dos deputados estaduais Eduardo Siqueira Campos, Fabion Gomes, Amélio Cayres, Jair Farias, Ricardo Ayres e Olyntho Neto.