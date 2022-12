Por Redação

Conhecido pela famosa sensação de dormência dos lábios, o Jambu (Spilanthes oleracea) é uma planta Amazônica considerada PANC (Planta Alimentícia Não Convencional), utilizada em várias receitas típicas do norte do Brasil, em especial no estado do Pará, onde gera interesse não só da gastronomia, mas também da indústria farmacológica e de cosméticos. Além disso, possui propriedades medicinais promissoras e é utilizada por grupos indígenas como fitoterápico para a cura de diversas doenças.

Diante dessa riqueza regional, pesquisadores do Câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi conduzem um projeto de pesquisa que objetiva validar tecnologias de cultivo e de genótipos do Jambu no Tocantins.

“O aumento de sua popularidade está fazendo com que o Jambu atravesse fronteiras mais distantes. Já existem relatos do cultivo em outros estados do país, e até na Europa e Ásia. No estado do Tocantins, não há relato de exploração em larga escala do Jambu; por isso, queremos contribuir com a divulgação de nossas riquezas regionais”, explica o professor Ildon Rodrigues do Nascimento, um dos coordenadores do projeto.

A iniciativa faz parte da formação de doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PPGPV/UFT).

Segundo a discente Luana Keslley Nascimento Casais, os experimentos envolvem análises de rendimento de óleo essencial da planta: “Observamos e registramos a cor da flor, hábito de crescimento, aspectos das folhas, caule e raízes distintas, cuja finalidade principal é identificar qual, ou quais, acessos possuem melhor desempenho e adaptabilidade às condições do estado do Tocantins”, destaca a estudante.

Saiba mais sobre esta e outras pesquisas do PPGPV/UFT em: https://ww2.uft.edu.br/ppgpv