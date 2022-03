Por Redação

No total, serão ofertadas 31 vagas, sendo 3 de nível superior e as 28 restantes de nível médio. As inscrições poderão ser realizadas a partir sexta-feira, 1, exclusivamente pela internet, e seguem até o dia 17 de abril. A prova será realizada no dia 29 de maio.

O valor da taxa de inscrição varia consoante o cargo: R$ 150 para os cargos de nível superior e para os cargos de nível médio, R$ 110 para os da classe D e R$ 80 para os da classe C. O pagamento da taxa poderá ser realizado até o dia 18 de abril.

Aquelas pessoas que se enquadrarem nos requisitos, podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 7 de abril. O pedido deve ser feito durante o ato de inscrição.

Remuneração

Os salários variam de acordo com o nível e classe. Os cargos de nível superior têm salário básico inicial de R$ 4.180,66; já os cargos de nível médio, a remuneração é feita de acordo com a classe. No caso da classe D, o salário básico inicial é de R$ 2.446,96, e da classe C, R$ 1.945,07.

As informações detalhadas sobre o concurso público podem ser consultadas na página do concurso. Informações adicionais podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected]