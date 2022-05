Com a produção e divulgação de conteúdos voltados para a comunidade tocantinense, o podcast “Rum Aiai” finalizou a produção da segunda temporada e disponibilizou dez episódios nas principais plataformas digitais, como o Spotify, Youtube, Castbox, Google e Apple Podcasts. Idealizado pelos jornalistas Philipe Ramos e Jaqueline Moraes, o podcast “Rum Aiai” traz em seu nome uma das expressões mais populares reproduzidas pelo “tocantinense raiz”.

A produtora e jornalista Jaqueline Moraes explica que a segunda temporada do podcast se dedicou a desbravar e dialogar sobre os costumes e a cultura tradicional do Tocantins.

“São dez episódios que se dedicam a entender um pouco da nossa história, culinária, tradições, cultura oral, arte, música, turismo e religião. Além disso, buscamos entrevistados e pesquisas para fazer a convergência da cultura contemporânea com a cultura tradicional do nosso estado”, disse.

Com a produção, a dupla de comunicadores buscou resgatar a identidade popular do Estado. Para isso, o programa trouxe convidados especiais para entrevistas e bate-papos sobre a cultura e os saberes regionais do Tocantins.

“O podcast é uma ferramenta nova que estamos utilizando para conectar as pessoas com nossas raízes. Tudo isto faz parte de um movimento jovem que tem ganhado fôlego no Tocantins, através da valorização do que é regional, aceitando nosso sotaque, as nossas músicas, a culinária e a forma peculiar como enxergamos o mundo. Foi uma produção que propôs um espaço de promoção da nossa identidade e cultura”, esclareceu Philipe Ramos.

Professores, jornalistas, publicitários, pesquisadores, influencers, indígenas, religiosos, musicistas, internautas e tocantinenses contribuíram com a segunda temporada do “Rum AiAi Podcast” que teve a colaboração de 18 convidados e foi produzida com recursos da Lei Aldir Blanc, cujos editais no Tocantins foram lançados pela extinta Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). Atualmente, os projetos são geridos pela Secretaria da Cultura e do Turismo (Sectur).

Rádio Comunitária

Outro objetivo do Podcast Rum AiAi é contribuir com a distribuição de informações sobre o Tocantins para várias regiões do estado e do Brasil. Por isso, a produção também disponibilizou os episódios para transmissão em rádios comunitárias. A rádio CANTO FM 87,9, localizada no distrito de Taquaruçu, irá transmitir os episódios às quartas-feiras, 22h. Os interessados em reproduzir o conteúdo do programa podem encaminhar e-mail solicitando os arquivos para [email protected].

Podcast

Para mais informações, basta acessar as redes sociais no Instagram (@rumaiaipodcast) e Twitter (@rumaiaipodcast) onde a produção do programa está sempre interagindo com a comunidade, buscando novas sugestões e temas para serem abordados nas edições do podcast. A segunda temporada teve coprodução de Thalia Batista e João Pedro Arantes, vinheta produzida por Jorge Gabriel e apoio de Arildo Monari.