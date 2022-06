por Redação

O grafiteiro e aerografista profissional Sandro Rios prepara os últimos detalhes para embarcar no dia 15 deste mês para a cidade de Rio Branco (AC). E essa viagem tem peso e significado para o artista. Ele representará Palmas (TO) 5º Encontro Internacional de Graffiti, que reunirá grandes nomes da arte urbana, de 17 a 19 de junho.

Parceiro da Prefeitura de Palmas na execução de grandes eventos, como o Arraiá da Capital, Capital da Fé, Festival Gastronômico de Taquaruçu e Natal Cidade Encantada, o artista fará uma homenagem à capital tocantinense no trabalho que apresentará no Encontro. “Estou finalizando o processo criativo da arte que apresentarei como forma de homenagear Palmas”, explica.

Rios detalha que em seus trabalhos sempre traz elementos indígenas e do Cerrado.

“Nasci na cidade de Tocantínia, região do povo Xerente, e fui criado em Tocantinópolis, com forte tradição no manejo do coco babaçu. E busco sempre retratar elementos culturais e artísticos do Tocantins”, acrescenta.