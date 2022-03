Por Redação

Fruto da parceria entre Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e Governo Estadual através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), foram investidos um total de R$ 5,2 milhões em bolsas de mestrado no Estado. Desse montante, R$ 4 milhões são oriundos do governo federal e R$ 1,2 milhão são verbas do governo estadual.

O benefício será concedido por 24 meses, tendo iniciado em junho de 2021 aos mestrandos. Já os coordenadores de curso, receberam oficialmente os cartões de custeio dos projetos do Programa de Bolsa da Capes, durante o lançamento do Programa Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado na última quinta-feira, 10, no Palácio Araguaia em Palmas – TO. Os contemplados, fazem parte dos cursos dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrados), nas seguintes áreas: Agroenergia, Biotecnologia, Biodiversidade, Educação, Geografia, Ciência e Tecnologia de alimentos, Ciências da Saúde, Ensino Ciências, Ciências Florestais, Meio Ambiente e Sanidade Animal, os quais estão situados nas cidades de Palmas, Gurupi, Porto Nacional e Araguaína.

Segundo o presidente da Fapt, prof Doutor Márcio Silveira, o benefício contribuirá com o desenvolvimento tecnológico, científico e sustentável do Tocantins, pois a Capes é um órgão estratégico não só para o Estado, mas para o país, por viabilizar o crescimento econômico. “Os cursos de mestrado viabilizarão a formação de recursos humanos, geração de conhecimento e tecnologias que subsidiam as demandas prioritárias do Estado e propiciam uma condição favorável à melhoria da região e sociedade tocantinense”, relatou.

Finalidade da bolsa

As bolsas contemplam acadêmicos de diversas instituições e o benefício costuma ser concedido a estudantes que comprovem mérito acadêmico. A ajuda de custo viabiliza as despesas da pesquisa, livros ou inscrições em eventos ligados ao curso de mestrado durante toda a trajetória.

Satisfação

Os mestrandos em Biotecnologia da UFT campus Gurupi,Ygor Macedo e Dayanna Carvalho Rocha Santos foram unânimes ao demonstrarem satisfação pelo recebimento da bolsa que tem favorecido a permanência no curso. “Para mim, a ajuda de custo me traz motivação. Vejo o mestrado como uma oportunidade de crescimento profissional e desenvolvimento educacional. Esse benefício de bolsa da Capes/Fapt, é um amparo ao estudante, o que me motiva a busca por novos conhecimentos e que futuramente terá uma contribuição significativa para a sociedade”, explicou o aluno.

“A bolsa é fundamental para a realização do meu mestrado! Ela possui várias funções e uma delas é a ajuda de custo ao aluno para se manter durante a realização do programa, além de oportunizar dedicação exclusiva à pesquisa, o que futuramente devolvemos à sociedade o conhecimento adquirido”, disse o mestrando em Sanidade Animal e Saúde Pública pela UFT, campus Araguaína, Yron Moreira Rodrigues.

Para a bolsista Lara Teixeira Melo Costa da UFT campus Gurupi, o curso favorece o desenvolvimento pessoal e crescimento para os estudantes da área científica. “O curso nos desafia a criação de estratégias de resolução de problemas, geração de novos produtos e obtenção de resultados que sejam relevantes tanto para nossa região, como ao país e quem sabe ao mundo. Estou otimista e a bolsa é um verdadeiro investimento para a ciência e ao pesquisador”, relatou a mestranda.

“O Programa possibilita a dedicação exclusiva dos alunos ao curso, favorece a vivência diária em laboratório, o aprimoramento profissional, além do desenvolvimento e acompanhamento de diversos projetos de pesquisas. Viabiliza ainda a integração com outros PPGs e amplia as possibilidades de pesquisa e publicação de artigos científicos”, relatou o Coordenador do Programa de Pós-graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos, Marco Augusto Giannoccaro da Silva.