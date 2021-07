Em Dianópolis, onde cumpriu agenda de trabalho nesta quinta-feira, 1º de junho, o governador participou da visita técnica e discussões para implantação de um campus da Universidade de Gurupi (Unirg) no município. Também foi assinado um protocolo de Intenções entre a Unirg e a Prefeitura local, que visa a implantação dos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia e outros cursos na área da saúde.

O evento contou com as presenças da reitora da instituição, Sara Falcão, e do presidente da Fundação Unirg, Tiago Miranda, e outros representantes da Universidade.

O governador Mauro Carlesse apoia a iniciativa de implantação da unidade de ensino superior em Dianópolis, porque vê na formação superior uma oportunidade para os jovens e também para o desenvolvimento para toda a região sudeste do Tocantins.

Para o Governador, uma universidade é importante em qualquer localidade, mas na região sudeste vai permitir mudar a realidade local. “É a oportunidade de ter uma universidade de renome e qualidade de ensino para os filhos da região. Uma universidade que vai trazer o curso de Medicina, fundamental para nós hoje e o Governo do Tocantins está incentivando e apoiando a viabilizar esse projeto. Para isso precisamos da união de esforços”, disse o governador Mauro Carlesse.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, explicou que, em um primeiro momento foi formalizado o interesse, por parte do prefeito e das autoridades locais, pela implantação do curso de Medicina na cidade e o segundo passo foi essa visita técnica, para avaliar a estrutura ofertada pela prefeitura para Implantação da instituição.

“A área é boa, mas a estrutura física não comporta a Unirg, principalmente para um curso de Medicina, que é o grande interesse da população. Precisa ser ampliada pela gestão municipal para atender às necessidades de qualquer que seja o curso na área da saúde”, explicou a prefeita.

Josi Nunes destacou ainda que a parceria com Dianópolis seria fundamental para o desenvolvimento da região sudeste e para o crescimento da Unirg em âmbito estadual. “Vamos unir forças para ampliar as instalações. Com o apoio do nosso governador Mauro Carlesse, do prefeito José Salomão, deputados e outras autoridades tenho certeza que vamos viabilizar esse projeto”.

Na ocasião, Josi Nunes ressaltou que o Governador foi quem criou as condições para expansão da Unirg ao fazer gestões para torná-la uma universidade.

Para o prefeito José Salomão, esse projeto é muito importante não só para Dianópolis, mas também para toda a região. “É um combustível essencial para o progresso. O que estamos presenciando hoje é algo sem precedentes para mudar a história não só de Dianópolis, mas de toda a região”, frisou.

Unirg

A Universidade de Gurupi é uma instituição pública de ensino superior situada no município de Gurupi, na região sul do estado do Tocantins.

Mantida e representada pela Fundação UnirG – entidade de direito público similar às autarquias, constitui a maior instituição de ensino superior do sul do Tocantins, com aproximadamente 5.100 alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação.

É também uma das maiores instituições empregadoras do Tocantins, possuindo atualmente 392 professores e 553 funcionários, entre técnicos administrativos e estagiários.

Constituída por três campus, sendo o Campus I localizado no Parque das Acácias, o Campus II, situado no Setor Central, ambos em Gurupi, e um campus em Paraíso do Tocantins, a UnirG oferece ensino, pesquisa e extensão nas mais diversas áreas do conhecimento humano.

Cursos

A UnirG fornece atualmente 17 cursos de graduação, cada um deles subordinado a sua respectiva unidade coordenadora. Os cursos são subdivididos em quatro grandes áreas, a saber: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Linguística e Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

Núcleos Regionais

O governador Carlesse também assinou o Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Dianópolis, para a instalação das sedes do 8º Núcleo Regional de Medicina Legal e do 8º Núcleo Regional de Perícia Criminal no município.

Por meio do Acordo, a Prefeitura de Dianópolis cede o espaço físico necessário à instalação das unidades e também os recursos humanos necessários, para viabilizar a realização de exames periciais de natureza criminal e médico-legal e instruir procedimentos investigativos conduzidos pela Polícia Civil ou processos criminais.

A iniciativa vai beneficiar diretamente as cidades de Almas; Arraias; Aurora do Tocantins; Chapada da Natividade; Combinado; Conceição do Tocantins; Dianópolis; Lavandeira; Natividade; Novo Alegre; Novo Jardim; Paranã; Ponte Alta do Bom Jesus; Porto Alegre do Tocantins; Rio da Conceição; Santa Rosa do Tocantins; Taguatinga e Taipas do Tocantins.

Participaram do evento o vice-governador Wanderlei Barbosa; os deputados estaduais; prefeitos e vereadores de toda a região; além de professores e alunos.

Veículo

O governador Mauro Carlesse também participou da entrega de um veículo à Câmara de Vereadores da cidade. O veículo é fruto de recursos de emenda parlamentar do deputado Ricardo Aires e do próprio município de Dianópolis.

O evento contou com a presença do vice-governador Wanderlei Barbosa; dos deputados Ricardo Aires, Olintho Neto, Vanda Monteiro e Cleiton Cardoso, prefeitos e vereadores da região sudeste.