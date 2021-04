Medida favorece a qualidade da educação e reduz impactos causado pela pandemia

Por Redação

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou nesta quarta-feira, 28, que os profissionais da Educação que atuaram no ano de 2020, em regime de contrato temporário, tenham seus vínculos renovados com o Estado para continuarem em atividade no ano letivo de 2021.

Neste grupo, estão incluídos professores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e quadro administrativo. As contratações ocorrerão em conformidade com a demanda de cada unidade escolar, o que é verificado conforme o número de estudantes matriculados na escola.

O governador Carlesse destaca que, além de favorecer a qualidade da educação, esta medida reafirma o compromisso do Governo do Tocantins com a população, reduzindo o impacto provocado pela pandemia da Covid-19.

“Sabemos o quanto as famílias estão impactadas com a pandemia e a renovação do contrato dará essa tranquilidade para muitos chefes de família em todo o Estado”, frisa.

A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, afirma que a decisão do Governador provoca um impacto positivo em toda a rede estadual.

“São profissionais que conhecem a rede de ensino, receberam formações, conhecem os projetos político-pedagógicos das unidades escolares e a permanência deles fortalece a qualidade do ensino e o atendimento educacional que ofertamos. O ano letivo de 2021 começa na próxima segunda-feira, 3, de forma não presencial, e trabalhar com profissionais que já estão integrados vai ser benéfico para toda a rede”, enfatiza.

Desde 2018, o governador Carlesse tem evitado a troca do quadro de servidores contratados, prática comum em gestões passadas e vem renovando, de acordo com a demanda das escolas, os contratos dos trabalhadores da rede estadual de ensino, evitando, assim, o desemprego. “É um reconhecimento a estes profissionais brilhantes que se dedicam todos os dias para atender as nossas crianças e ajudar a criar um futuro melhor para o nosso povo”, conclui o Governador.