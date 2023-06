da redação

As informações estão no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame. As provas foram realizadas no último domingo (11) em nove cidades do Tocantins e Goiás. Foram 60 questões de múltipla escolha, de português, metodologia de ensino e legislação educacional, história e geografia do Tocantins e matemática, além de conhecimentos específicos para cada cargo.