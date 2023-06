A proposta é do deputado Wiston Gomes (PSD) que apresentou na sessão desta semana um Anteprojeto de Lei com o objetivo de introduzir os frutos do cerrado na merenda escolar. Além de serem conhecidos pelo sabor inigualável, os frutos do cerrado são ricos em nutrientes, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que trazem diversos benefícios para a saúde.

O Anteprojeto será encaminhado ao Governo do Estado, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SICS) e à Secretaria da Educação (Seduc). A SICS já possui um subprograma em seu planejamento que visa incentivar projetos de aproveitamento dos frutos do cerrado.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fomentar políticas públicas alimentares que promovam a saúde da população estudantil e, ao mesmo tempo, criem oportunidades de mercado para os agricultores familiares e agroextrativistas.

O Projeto tem o potencial de incentivar práticas de gestão ambiental e estabelecer um modelo de produção e consumo de alimentos sustentáveis, fortalecendo a relação entre o campo e a cidade e abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento rural sustentável.

Após a apresentação, o Anteprojeto seguirá para votação, e caso seja aprovado, será encaminhado às secretarias mencionadas para análise e implementação das medidas propostas.