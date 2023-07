Por redação

O filme O Barulho da Noite, da cineasta tocantinense Eva Pereira, foi selecionado para a mostra competitiva do 51º Festival de Cinema de Gramado. A comissão organizadora anunciou oficialmente nesta terça-feira, 4, a lista dos longas-metragens brasileiros de ficção, documentais e gaúchos que serão exibidos no evento que acontecerá de 11 a 19 de agosto de 2023.

Esta é a primeira vez que uma produção do Estado do Tocantins entra na programação oficial do Festival de Gramado, que é considerado o principal evento do cinema nacional. A roteirista e diretora Eva Pereira conta que foram muitos anos desde a concepção da ideia até a entrega do filme.

“Foram quase 20 anos, metade da minha vida, para chegarmos até aqui. Tenho consciência de que sou apenas um instrumento dentro deste processo, e é com humildade, senso de responsabilidade e pé no chão que pedimos licença para contarmos esta história”, afirma.

Para a diretora, a emoção é ainda maior, porque as sessões marcarão a estreia nacional e internacional do filme, no dia 15 de agosto. “Estou muito feliz em estrear O Barulho da Noite no Festival de Cinema mais importante do país, depois de disputar a janela de exibição em Gramado com diversos filmes nacionais. Passar pela curadoria do Festival já é uma grande conquista”, comemora.

O Barulho da Noite ficou entre os seis filmes longas metragens ficção e cinco filmes documentários selecionados, dentre 300 filmes inscritos para participar do Festival. A curadoria é assinada pelo ator e diretor Caio Blat; pelo jornalista, escritor, crítico de cinema e professor Marcos Santuário; e pela premiada atriz e cantora argentina Soledad Villamil, protagonista de “O segredo dos seus olhos”, ganhador do Óscar de melhor filme estrangeiro em 2010.

Marco

Para Eva Pereira, a participação no Festival de Cinema de Gramado é um marco importante para o audiovisual tocantinense, para o cinema da região Norte do Brasil, para o cinema feito por mulheres no Brasil e sobretudo para o Estado do Tocantins, que por tantas vezes emprestou suas belezas para grandes produções nacionais, e agora entra no cenário nacional brasileiro como realizador, mostrando enorme potencial técnico e artístico para contar as suas próprias histórias.

“Os desafios são inúmeros, mas somos resistência e persistência. A trajetória do filme está só começando, já estamos confirmados em outros festivais e aguardando a confirmação de mais, inclusive, internacionais”, disse a cineasta.

O Barulho da Noite

O filme é um drama familiar que se passa na zona rural do Tocantins e conta a história da menina Maria Luiza, de 7 anos, que tem que lidar com um misto de sentimentos ao ver a sua família se desestruturar com a chegada do novo ajudante de roça do seu pai. Repleto de referências da cultura popular, o enredo tem como pano de fundo a Folia do Divino Espírito Santo, festejo bastante tradicional na Região Norte do Brasil.

O Barulho da Noite reúne grande elenco, liderado pelos atores Marcos Palmeira e Emanuelle Araújo, com a participação especial de Tonico Ferreira e Patrick Sampaio.



Do Tocantins, participam atores consagrados como Mêrces Campelo, Whertemberg Nunes e Cícero Belém. O longa também revela as pequenas atrizes Alícia Santana, da Região do Jalapão; e Ana Alice Dias, de Miracema do Tocantins.

O filme tem a produção da MZN Filmes, Márcio Mazaron, Diego Mazaron e Cunhã Porã Filmes; produção associada de Luiz Carlos Teixeira e co-produção da Bananeira Filmes e Canal Brasil.

O primeiro longa-metragem de ficção de Eva Pereira é também a primeira obra audiovisual do Tocantins a conquistar o prêmio do Prodecine I, da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Conta, ainda, com patrocínio do Grupo Energisa e Grupo Cristália.