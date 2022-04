Por Redação

A organização do Festival Me Toca anunciou neste sábado (09) a comissão julgadora que irá escolher as canções que irão à final do festival, marcada para o dia 26 de abril, em Palmas. Para essa tarefa foram convidados três expoentes do meio musical, escolhidos criteriosamente para a função: um de Palmas, outro de João Pessoa-PB e outro de Lorena-SP.

“Os julgadores têm uma missão bastante difícil, pois são canções maravilhosas distribuídas em todos os temas”, afima o idealizador do evento, Beto Naves. Os 10 finalistas terão como prêmio a produção de um clipe no local do tema; R$ 1.500,00 de ajuda de custo, além de disputarem os prêmios em dinheiro que serão distribuídos até o 5º lugar.

Segundo os organizadores, para a final, serão incorporados mais dois jurados, além dos três escolhidos. A final, que estava prevista para acontecer de forma remota, será presencial e aberta ao público. O local ainda será anunciado. Já está confirmado o show de encerramento com o compositor e cantor Oswaldo Montenegro.

Comissão de seleção para final

Alexandre Freitas. Violonista e guitarrista, arranjador e produtor musical.

Em 1998 iniciou aulas de guitarra no Conservatório Souza Lima, em São Paulo, com o guitarrista Joe Moghrabi e em seguida com Ciro Visconti. É fundador da escola de música “Feeling Ritmos & Cordas” em parceria com o baterista Cláudio Abreu. Em 2012 lançou seu primeiro CD de músicas instrumentais de guitarra, intitulado “Daylights”, com composições próprias. Em 2012 entrou para a Universidade Vale do Rio Verde, em Três Corações/MG, onde cursou Licenciatura em Educação Musical – Habilitação em Guitarra, se graduando em 2014. Mora em Lorena – SP.

Fábio Geriz – músico, compositor e multi-instrumentista, nascido em João Pessoa, estudou no Conservatório Vivace de Música, em Campina Grande. Tocou com diversos artistas brasileiros, dos mais variados estilos, a exemplo de Amelinha, Chico César e Pe. Fábio de Melo. Foi pianista em navios de cruzeiro por sete anos integrando a CIA Musical Sobre as Ondas. Foi pianista de Quarteto Sabor Brasil de Jazz e Bossa Nova. Trabalha como professor de piano e produtor musical. Mora em Palmas-TO desde 2001.

Joílson Lima. Trabalha com música desde 1980, percussionista, bateirista e vocalista. Participou de bandas no Estado da Paraíba, tal como Anjos e Demônios. Participou de grandes festivais como por exemplo Forró fest, Festival de Música Paraibana, Sapé Fest. É ativista cultural, griô de culturas populares, educador musical, pedagogo e especialista na Educação Especial e Psicopedagogia. Mora em João Pessoa – PB.