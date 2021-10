por Ronaldo Teixeira

Projeto aprovado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura Municipal de Palmas, via Fundação Cultural, contou com um repertório composto por grandes nomes da música popular do Tocantins, como Genésio Tocantins, Braguinha Barroso, Lucimar, Dorivã, dentre outros.

Previsto inicialmente para ser realizado ainda em 2020, devido a pandemia, o Projeto foi adiado para esse ano. Foram quatro shows realizados nas feiras da 307 Norte (Arnos), no dia 09 de outubro; da 1.106 Sul (112), no dia 14; da 304 Sul, no dia 15; e finalizando, na Feira do Bosque, no dia 17 de outubro.

Para o cantor e compositor Dorivã, um dos autores da música que intitula o Projeto, e que esteve presente na última apresentação, ocorrida na Feira do Bosque, o show foi impecável. “Eu fiquei surpreso com a qualidade da produção, de palco, de som, porque para nós, artistas, nossas emoções são balizadas pela qualidade do som e dos músicos que estão nos acompanhando. Então, ali, tinha uma direção musical muito bem conduzida pelo Lucimar e os músicos também de primeira linha”, destacou.

Dorivã falou ainda da necessidade desse tipo de ação cultural voltar – porque antes já houve nas feiras apresentações musicais constantes – e envolvendo diversos artistas. “É um projeto lindo, que merece a sua credibilidade para que continue agregando parcerias com os compositores, de forma coletiva, porque assim empregará muitos artistas. Porque se a cada edição tem cinco ou seis artistas, então são cinco ou seis artistas trabalhando. Então, minha sugestão é que retorne, mas como coletivo. Parabéns à Fundação Cultural pelo Promic, à cantora Keila Lipe e ao jornalista Ronaldo Teixeira, assessor de imprensa do Projeto”, finalizou o artista.

A realização desse Projeto foi muito emocionante para a carreira da artista Keila Lipe. “Concluir esse Projeto foi muito importante, de uma grande responsabilidade levar música ao vivo para as feiras, nesse momento de pós-pandemia. Me surpreendi com a recepção e a reciprocidade do público, dos feirantes. Como eu já disse uma vez, o Projeto Feira de Cá tem tudo para ser uma ação permanente. De antemão, agradeço a Prefeitura de Palmas pela confiança, agradeço o Sr. Raimundo Nonato, responsável pela Secretaria que cuida das feiras, pela oportunidade de deixar a gente veicular esse Projeto, agradeço a todos os envolvidos da banda e espero que a gente tenha conseguido levar o nosso recado que é de trazer a música tocantinense para esses espaços públicos “, ressaltou a cantora.

Cada um dos shows contou com o seguinte repertório: Sucupira (Lucimar); Bossa Pra Graciosa (Luiz Teixeira); De Ponta Cabeça (Keila Lipe); Flauta de Taboca (Lucimar); Senzala (Lucimar); Cantador de Coração (Lucimar); Rezadô (Braguinha Barroso e Pompílio Diniz); Lua da Saudade (Genésio Tocantins); Feira de Cá (Dorivã, Paulo Albuquerque, Chico Chokolate, Antonio Roveroni e Ronaldo Teixeira); Interior (Lucimar); e Coco Livre (Genésio Tocantins).

Uma banda acompanhou a cantora Keila Lipe em cada um dos shows, formada pelos músicos: Lucimar – violão e direção musical; Tarcísio Vaz – teclados; Enivaldo Viana – contrabaixo; Diego Cardoso – bateria; e Ruiter Castro – percussão.

Sobre o Projeto

O projeto “Feira de Cá…” teve como objetivo levar lazer, entretenimento e cultura aos feirantes e aos usuários das feiras populares de Palmas, por meio da realização de shows musicais itinerantes e gratuitos da cantora e intérprete Keila Lipe e Banda, com um repertório musical genuinamente tocantinense.

Keila Lipe

Cantora e intérprete, Keila Lipe atua no mercado musical tocantinense há mais de 20 anos com apresentações em shows e premiações em vários festivais. Possui um CD gravado: “keilalipe.com/luizteixeira” de autoria e produção do compositor Luiz Teixeira. Participou de várias coletâneas e projetos com artistas como Lucimar Pereira, Genésio Tocantins, Juraildes da Cruz, Braguinha Barroso, dentre outros. Com um repertório eclético, sua prioridade é a MPB e a música regional. Como uma representante legítima da MPB, participou do evento internacional “Ano do Brasil na França”, em Paris, em 2005. Atua na noite palmense cantando nos melhores bares da Capital e em eventos institucionais.

Promic

O Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), fomenta, por meio de edital, projetos artísticos, culturais e de cidadania com recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, da Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas. O Promic tem como objetivo fomentar, incentivar, valorizar, estimular, fortalecer, capacitar e difundir bens e serviços culturais em Palmas, patrocinando por meio de seleção pública, projetos que buscam realizar pesquisas, criação, produção e circulação de trabalhos culturais e artísticos.

Serviço

O quê: Projeto “Feira de Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos da Música Popular Tocantinense nas Feiras de Palmas” realizou uma série de apresentações na Capital

Como: realização de shows musicais com acesso gratuito

Onde: Feiras livres de Palmas, Tocantins

Quando: 09/10/21 – Feira das Arnos (307 Norte); 14/10/21 – Feira da 1.106 Sul (112); 15/10/21 – Feira da 304 Sul; e 17/10/21 – Feira do Bosque

Horário: a partir das 20 horas

