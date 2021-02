A Faculdade CNA está com as inscrições abertas para a seleção dos cursos de graduação a distância em Gestão do Agronegócio (3 anos), Gestão Ambiental (2 anos), Gestão de Recursos Humanos (2 anos) e Processos Gerenciais (2 anos). Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para efetivar a inscrição pelo site www.faculdadecna.com.br.

Por Redação

A mensalidade custa R$ 179 e as aulas terão início em março. O Tocantins conta com quatro polos nos municípios de: Araguaína, Araguatins, Palmas e Gurupi. Existe três formas de ingresso: quem já é graduado participará da seleção por meio de análise documental. Os demais podem optar pelo vestibular online por meio de prova de Redação ou utilizar o resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) dos últimos três anos – com nota igual ou superior a 250 pontos.

Cursos – A graduação em Gestão do Agronegócio prepara o profissional para gerenciar a armazenagem e venda da produção, controlando os preços para a máxima rentabilidade para o negócio. A formação em Processos Gerenciais desenvolve a capacidade de gestão administrativa, de produção e comercial, preparando o aluno para o planejamento estratégico e gestão de projetos.

No curso superior em Gestão Ambiental o aluno aprenderá como planejar, desenvolver e gerenciar projetos ambientais no setor agropecuário.

Já na graduação em Gestão de Recursos Humanos são aprofundadas atribuições da atividade de gestor de recursos humanos, como recrutar e selecionar profissionais de acordo com o perfil da empresa.

Serviço:

O que: Inscrições para o processo seletivo dos cursos de graduação em gestão do agro

Quando: até dia 24 de fevereiro

Onde: http://www.faculdadecna.com.br/

Assessoria de Comunicação

Sistema FAET/SENAR,

Palmas 09 de fevereiro de 2021