por Redação

Poder fazer um discurso no próprio funeral a partir de um holograma. Este serviço já existe e é prestado pela empresa holandesa Here we Holo. Recentemente, a sul-coreana Vive Studios utilizou inteligência artificial para proporcionar a despedida de uma mãe com sua filha morta. E um canadense usou a tecnologia para simular trocas de mensagens com a noiva, falecida há oito anos.

Qual será o próximo passo?

Para o escritor everardobr, os processos tecnológicos vão avançar sobre a corrida em busca da imortalidade. A tese é apresentada no livro eCódigo: como a tecnologia nos levará sem corpo para a vida sem fim, segundo o qual o corpo humano irá sucumbir e as pessoas viverão em uma espécie de exílio virtual, de forma livre e autônoma.

“A verdade é que nada que a ciência faça com o corpo vai resolver o problema de nossa fragilidade orgânica. Nem manipulação genética, nem o recurso mais sofisticado da biotecnologia. Nem cirurgia robótica, nem exame automatizado. Nem nanotecnologia. Todos esses avanços fantásticos são maravilhas que merecem nosso aplauso mais entusiasmado. Mas nada é suficiente para vencer de vez a fragilidade de nosso componente orgânico”, atesta.

Na obra, o autor reúne e analisa, de forma inédita, mais de 70 leis sobre a relação entre ciência e tecnologia. Ou, melhor, sobre a autonomia da tecnologia diante da ciência, que permitirá a migração humana para o ambiente virtual, um processo em etapas, e já iniciado. Longe de fantasiar ou imaginar o futuro, Everardo afirma que se trata de um trabalho de interpretação de dados e de análise da natureza das soluções brindadas pelos campos de aplicação da alta tecnologia.

Com ilustrações e excelente qualidade gráfica, e-Código é uma leitura de 336 páginas voltada aos profissionais da ciência, tecnologia, especialmente biotecnologia, filosofia, história, medicina e outras áreas de saúde. Mas, também, irá atrair interessados por ficção científica, nerds, gamers e geeks, ainda que categorizado como não-ficção. A escrita envolvente e sagaz do autor, professor de texto e com vários livros na área de redação, garante uma leitura fluida diante da complexidade excêntrica e aliciante do tema.

Ficha técnica

Livro: e-Código: como a tecnologia nos levará sem corpo para a vida sem fim

Autor: everardobr

Editora: Categoria

Preço: R$ 74,90

ISBN: 978-65-995940-0-7

Formato: 23×16 cm

Páginas: 336

Onde encontrar: Livraria Martins Fontes e Amazon

Sobre o autor: everardobr é Everardo Leitão. Escreveu livros na área de texto e o Guia do idiota globalizado, humor, com capa e ilustrações do cartunista Nani. Foi assessor em área tecnológica de banco com atuação internacional. É professor de redação/interpretação de texto. Deu aula em órgãos como TCU e STJ, além de várias instituições privadas. Casado, três filhos. Mora em Brasília.

Site: www.categoriaeditora.com.br

Redes sociais: https://www.instagram.com/everardobr/ https://www.facebook.com/Everardobr