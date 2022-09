Share on Twitter

A equipe Primavera, do Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho (CEM Arizinho), formada pelas estudantes Maria Eduarda Oliveira Pastro, Aline Francisco Ribeiro e Evellyn Cristina Richter da Silva, foram selecionadas para participar da fase nacional da Olimpíada Brasileira de Geografia e de Ciências da Terra, que será realizada em Campinas (SP), no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), presencialmente, de 25 a 27 de novembro deste ano.

A unidade de ensino de Gurupi foi classificada por ter conquistado a maior quantidade de medalhas de ouro entre os participantes do Tocantins nas duas primeiras fases da Olimpíada, realizadas de forma on-line. No total, foram quatro medalhas de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. As estudantes foram orientadas pelas professoras Marília Leidislanny Machado e Brandina Rodrigues dos Santos.

A iniciativa, de organização da Universidade Federal de Alfenas (MG), tem como público-alvo estudantes de instituições de educação básica pública e particulares de todo o Brasil. O Tocantins teve 92 equipes inscritas e 46 premiadas.

Ao longo das atividades, os participantes demonstraram a capacidade de análise e interpretação dos fenômenos geográficos e geocientíficos de modo integrado, expressos nas metodologias de ensino e aprendizagem contidas na formação dos estudantes.

A fase presencial contará com atividades teóricas e práticas, incluindo atividade de campo e ainda uma pré-seleção da Equipe da Olimpíada Internacional de Geografia (iGeo 2023), em Bandung, Indonésia.

Segundo a estudante Aline Ribeiro, 17 anos, a participação na Olimpíada agregou novos conhecimentos e valores. “Foi fantástico, pois pude aprender e compreender mais sobre como é a geografia do Brasil. A geografia é mais que uma matéria de sala de aula, através dela podemos conhecer vários lugares, aprender sobre economia, política, recursos naturais e como é o comportamento social de uma população em certo espaço. O que era apenas uma matéria de escola se tornou pra mim a importância do viver em sociedade e o conhecer do espaço ao meu redor”, pontuou.

“Todas estas conquistas são resultados de muito empenho e comprometimento dos nossos estudantes, equipe orientadora, gestão escolar e também da autonomia de trabalho oferecida pela instituição, garantindo assim, que possamos participar de eventos grandiosos como este a nível nacional e proporcionar aos nossos estudantes um maior conhecimento e integração social não só a nível estadual, mas também nacional”, frisou a professora Marília Leidislanny, que também é coordenadora de Área de Humanas da escola.

A diretora da unidade de ensino, Alana Linhares, ressaltou a importância do resultado para a educação tocantinense. “Pelo segundo ano consecutivo estamos participando da Olimpíada e dessa vez como a instituição com maior número de medalhas de ouro no Estado. Esses resultados elevam o nome da nossa instituição e da nossa rede estadual de ensino. Estamos muito felizes e confiantes que o estado será muito bem representado pelas nossas alunas”, destacou.