O jovem estudante gurupiense Jovannys Vitor Martins de Lima obteve uma das melhores notas do país na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020.

por Régis Caio

O gurupiense Jovannys Vitor Martins de Lima sempre gostou de estudar. Ele é aluno do Centro de Ensino Médio de Gurupi e já participou sendo semifinalista do programa jovens embaixadores, da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

No ano passado ele finalizou o ensino médio e pretende fazer uma faculdade de Relações Internacionais. Recentemente, o jovem foi dos melhores alunos que obteve a melhor nota do Enem 2020. “Não adianta nada estudar um dia por 08 horas e no outro dia não estudar. É preciso estipular um limite, e segui-lo diariamente”, disse Jovannys sobre a fórmula para ter sucesso nos estudos ao trabalhar pela manhã no programa jovem aprendiz, no período da tarde fazer cursos e a noite estudar na escola.

Na redação, o estudante tirou a nota 960, a máxima era 1000. O Enem 2020 teve 2,7 milhões de participantes, 87 mil zeraram a redação e apenas 28 pessoas no Brasil, tiraram mil na redação. Jovannys por pouco não alcançou o êxito de chegar na nota máxima. O tema da redação foi: O estigma relacionado as doenças mentais na sociedade brasileira.

“Foi um ano muito difícil no sistema de ensino. Eu tive que adaptar todo meu estudo e ainda conciliar escola e trabalho. Mas sempre apostei todas as minhas fichas na educação. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Muito gratificante saber que o esforço de um ano inteiro valeu a pena”, comemora o jovem gurupiense.