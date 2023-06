por Redação

O documentário, que foi gravado e editado por meio de um celular, traz um olhar íntimo sobre a vida dos barqueiros e pescadores que dependem do Rio Tocantins para sustento e sobrevivência.

O documentário, gravado por Lucas durante o mês de julho de 2022, destaca as histórias fascinantes e as lutas diárias enfrentadas pelos barqueiros e pescadores locais. Com uma abordagem autêntica e sensível, o filme mergulha nas vidas desses trabalhadores do rio, explorando suas tradições, desafios e a conexão profunda com o meio ambiente.

Ao utilizar apenas um celular para a gravação e edição do documentário, o estudante demonstrou sua habilidade e criatividade para contar histórias de forma acessível e envolvente. A produção audiovisual é um exemplo inspirador de como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a expressão artística e a divulgação de questões relevantes.

“Filhos do Rio Tocantins” está agora disponível para assistir no YouTube, no canal Lucas Sales Reges. O documentário proporciona uma visão única da vida ribeirinha, lançando luz sobre a importância do rio Tocantins na região e os desafios enfrentados pelas comunidades que dependem dele. Através da comunicação social, Lucas Sales Reges busca ampliar a conscientização sobre a realidade dessas pessoas e promover um maior entendimento sobre a preservação dos recursos naturais.

Lucas Sales expressou sua gratidão pela oportunidade de conviver com os barqueiros e pescadores locais, afirmando: “Foi uma experiência transformadora estar junto dessas comunidades e compartilhar suas histórias. Espero que esse documentário possa inspirar outras pessoas a valorizarem a natureza e a cultura local, além de estimular discussões importantes sobre a sustentabilidade ambiental”.

Assista ao documentário “Filhos do Rio Tocantins”, visite o canal Lucas Sales Reges no YouTube:

Sobre Lucas,

Lucas Sales Reges é um estudante de Jornalismo baseado em Gurupi, Tocantins. Com uma paixão por documentários e vídeos, Lucas utiliza recursos disponíveis para produzir docum entários/vídeos que retratam questões diversas. O Estudante também fez outro DOC em Natividade-TO, sobre o Biscoito Amor Perfeito, sendo a última aparição em vídeo de Dona Naninha, famosa por seus dotes culinários ( Link do Documentário “Amor Perfeito” https://youtu.be/C7mBpcFzJjE ) Seu trabalho busca criar conexões entre as pessoas e estimular a conscientização sobre temas relevantes.