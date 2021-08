Por Redação

Esta semana começou um novo ciclo na vida do estudante Luiz Felipe dos Santos Tavares, 18 anos, da cidade de Aurora do Tocantins. Ele foi aprovado no curso de Medicina, com bolsa de estudos de 100% e vai estudar no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac/Palmas).

Luiz Felipe cursou o ensino médio no Colégio Estadual Professora Ranulfa e sempre foi um aluno destaque pela disciplina com os estudos e pelas excelentes notas. “Ele é um exemplo para os outros estudantes, para os jovens tocantinenses, pela disciplina de estudos, por ser educado e humilde. Ele falou que queria ser médico e se dedicou para isso. Sempre foi aluno nota 10, ele é um ser humano incrível e será um grande profissional. Esse momento é de gratidão, e estamos vivendo uma felicidade tão grande que não cabe no peito”, comentou a mãe Marileide Maria dos Santos, técnica em Enfermagem.

O sonho de ser médico Luiz Felipe tinha expressado em uma atividade realizada por escrito, quando tinha 7 anos, em 2009. E, desde então, os pais lhe falaram que não teriam recursos para pagar as mensalidades de um curso de Medicina, então, ele se dedicou aos estudos com mais firmeza, aproveitando as horas vagas. E, no ano passado, ele estudava os conteúdos do ensino médio e fazia atividades num cursinho. Resultado, Luiz Felipe foi um dos alunos destaques na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com a nota 960.

O estudante está comemorando essa nova fase da vida. “É um momento de alegria e de ansiedade pelos novos desafios que virão. Eu desejo ser médico para poder ajudar as pessoas”, explicou. O seu pai Olivaldo Luiz Tavares é outro que está muito feliz.

Luiz Felipe é aluno de escola pública que acreditou em suas capacidades e hoje emociona toda a família e todos os servidores do Colégio Estadual Professora Ranulfa. (Fonte: Josélia de Lima/Governo do Tocantins)