por Wesley Silas, com informação da Secom/TO e CDR Gurupi

Na ocasião foi defendido a criação de um Parque Tecnológico em Palmas, com 240 mil metros quadrados e com possibilidade de receber, aproximadamente, 12 mil pessoas. Também há uma proposta de Bolsa Produtividade, no valor de R$ 1 mil, para 100 pesquisadores de todas as instituições. Foram apresentadas, ainda, propostas de apoio a programas de pós-graduação em parceria com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), para a realização de pesquisas na área de meio ambiente e biodiversidade.

“Temos que inovar em todos os setores, cuidar dos nossos negócios e incentivar as pesquisas e a ciência. Estamos fazendo toda uma organização, e não vamos deixar os projetos importantes como esse pararem. Vamos articular com nossos parlamentares para enviar emendas a esses projetos. O que é de interesse do crescimento econômico do Estado, das modernidades e das tecnologias que precisam avançar, e a criação de ambientes ideais aos nossos pesquisadores é de interesse do Governo”, afirmou.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes aproveitou a reunião para defender a manutenção de aporte no valor de R$ 1 milhão para projetos na área de Ciência e Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo por meio Centro de Desenvolvimento Regional (CDR) de Gurupi.

“No governo Carlesse nós tínhamos feito uma parceria de um projeto de R$ 1 milhão que será destinado para projetos na área de Ciência e Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo para que pudéssemos publicar um Edital que foi publicado e agora os projetos estão sendo realizados, mas nós precisamos manter este aporte. Para isso fomos no Palácio Araguaia e explicamos ao governador Wanderlei Barbosa o objetivo e pedimos para manter este aporte. Além disse, já preparando a próxima SICTEG – Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi e os novos projetos”, disse a prefeita.

Segundo o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT) Márcio da Silveira, o incentivo à produção de conhecimento e pesquisa dentro do Tocantins contribui para o desenvolvimento do Estado.

“Precisamos de conhecimento dentro do Estado e agregar conhecimento aos projetos para que a gente possa avançar no Tocantins. Não há como falar em desenvolvimento regional e sustentabilidade sem um conhecimento científico. Precisamos da academia junto a nós [Governo], e o papel da FAPT é amparar a comunidade científica”, pontuou

Expansão do CDR Gurupi para outras regiões

Na oportunidade, a prefeita Josi Nunes solicitou a criação de três Centros de Desenvolvimento Regional Sul do Tocantins (CDR) em regiões estratégicas do Tocantins.

“O CDR que começou por Gurupi por toda a potencialidade educacional que nós temos, agora o projeto é criar outras três unidades no Tocantins, sendo uma em Palmas, outra em Araguaína e outra em Araguatins, ou Augustinópolis para o desenvolvimento das potencialidades locais. Reapresentamos este projeto para o governador interino Wanderlei Barbosa e solicitamos a manutenção deste projeto e falamos sobre a importância de um governo ter este olhar para estas áreas”.

O Centro de Desenvolvimento Regional Sul do Tocantins (CDR) criado e implantado em Gurupi – é um projeto que articula as instituições de educação superior e CTI na base do território para, em conjunto com os atores locais, definir estratégias e projetos inovadores para o desenvolvimento da região. Compete aos CDR exercitar a mobilização dos atores locais, traçar as estratégias de atuação e construir as agendas para, na sequência, colocar em movimento as ações planejadas, com transformação da realidade local por meio da geração de iniciativas inteligentes, sustentáveis e inclusivas.