O Câmpus de Gurupi, da Universidade Federal do Tocantins (UFT) é um dos parceiros no projeto que implanta e mantém apoio às Hortas Comunitárias nas cidades de Aliança, Araguaçu, Cariri, Crixás, Dueré, Formoso do Araguaia, Gurupi, Sandolândia, São Valério, Talismã, em prol da segurança alimentar das comunidades.

O diretor, Rodrigo Tavares, explica que a ação é multidisciplinar e visa ampliar o espaço universitário com a saída dos muros da instituição. “Acreditamos que, ao apoiar e ajudar os municípios nas hortas comunitárias, a UFT ganha mais possibilidades de promover, concomitantemente, suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão”, comenta o diretor, que é professor e doutor em Solos e Nutrição de Plantas.

O médico veterinário e vereador de Gurupi, Eduardo Fortes, coordena o projeto e explica que entre os objetivos está a cooperação entre instituições e pessoas. Pois o projeto envolve governos, empresas, igrejas, sindicatos, associações, instituições de ensino e organizações não governamentais. “Além dos frutos que as hortas produzem em prol da segurança alimentar, colhidos para auxiliar famílias carentes, também alcançamos a interação e a construção coletiva de soluções para problemas comuns”, comenta Fortes.