O quadro semanal “Quadrilátero” da Coluna do CT, com mediação do jornalista Cleber Toledo, convidou os jornalistas Wesley Silas e Sarah Pires para entrevistar secretária estadual da Educação, Adriana Aguiar. Adriana falou sobre os desafios da vacina dos profissionais da educação como condicionante para o retorno das aulas presenciais, comentou sobre desafio de manter os alunos nas aulas virtuais, qualidade do ensino e da aprendizagem, alimentação, progressões e concursos público para educação…

por Wesley Silas

A pandemia obrigou as escolas fecharem os portões para a comunidade escolar e as vozes presenciais, brincadeira nos pátios, merenda escolar e a práticas de atividades físicas deixaram de acontecer. Neste vazio provocado pela pandemia, o programa “Quadrilátero” da Coluna do CT, entrevistou a secretária estadual da Educação, Adriana Aguiar, numa abordagem dos grandes desafios para estes problemas.

Durante a entrevista, Adriana Aguiar comentou a importância do debate da educação como pouco já se viu na história provocando a reinvenção do ensino e lamentou a impossibilidade de manter a mesma qualidade das aulas presenciais com o advento da pandemia com as aulas remotas. Defendeu ainda que o retorno das aulas presenciais ocupará apenas 50% dos espaços das escolas em decorrência à garantia sanitária.

Progressões e concurso

Segundo a gestora a aulas remotas exigem mais esforços dos professores devido ao tempo de planejamento, necessidade de aprender novas tecnologias de informações e disponibilizar de seus aplicativos de mensagens para interagir com os alunos. Ele comentou ainda sobre os diretos das progressões e da necessidade de concurso público para professores.

“Existe uma comissão construída pela Secad, Secretaria de Educação e Secretaria da Fazenda que estão fazendo um estudo de tanto para o concurso que é uma necessidade e também em relações às progressões. É um desejo do governador e eu sou uma professora efetiva e todos nós queremos e o estudo está sendo concluído para levar para apresentar para o governado e logo-logo eu creio que teremos novidades”, disse.

