Por Redação

Estavam presentes na audiência, alunos, professores e representantes de órgãos e entidades educacionais públicas e privadas de todo o Estado. Geo, que é vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto destacou que é necessário ampliar a discussão sobre a implantação do Novo Ensino Médio e ouvir quem realmente vivencia a educação no dia a dia.

“Estou como deputado, mas sou professor, tanto da rede pública como da rede privada. Eu sei o que os alunos enfrentam. Quando se fala em reforma, a luta pela educação é todos nós que estamos aqui e vivenciamos a sala de aula, mas a decisão é somente de alguns. Há muitos questionamentos a se fazer sobre esta reforma”, destacou.

O deputado também pontuou sobre falhas existentes na educação do Estado e Brasil e que é necessário pensar em soluções para problemas mais urgentes. “Nós temos a ausência do básico nas escolas, falta de estrutura, falta de água, falta de professores, existem muitos gargalos enfrentados por professores e alunos. Precisamos rever muita coisa, pois a educação que temos hoje está longe de ser uma educação minimamente ideal”, pontuou.

Ao final da audiência, as propostas, correções, soluções e alternativas para melhoria no Novo Ensino Médio do Tocantins serão encaminhadas ao ministro da Educação, Camilo Santana e a Subcomissão Temporária do Senado, criada para debater e avaliar o Ensino Médio no Brasil.