As professoras Debora Ferreira da Silva, do Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Meira Matos, de Aparecida do Rio Negro, e Jheme Quezia Nunes de Abreu Rodrigues, do Colégio Agropecuário de Almas, foram selecionadas para a etapa final da Olimpíada de Língua Portuguesa, na categoria Artigo de Opinião.

Debora escreveu o artigo denominado “A arte do estudo além dos nossos limites” e Jheme produziu o texto “A incrível arte de opinar”. A professora Debora ficou muito emocionada com essa conquista.

“É emoção demais, nunca imaginei ser selecionada para a etapa final, foi motivo de comemoração e de alegria. Esse resultado representa o esforço de cada dia, para preparar a aula, para ajudar os alunos a evoluírem. É o reconhecimento do trabalho realizado na escola”, contou a professora.

É a primeira vez que a professora Jheme participa da olimpíada e ter alcançado um resultado tão significativo foi muito importante para a escola e para a vida dela. “Consegui envolver os estudantes em todo o processo, de maneira prazerosa, despertando em cada um o gosto pela leitura, pesquisa e escrita”, frisou.

“Compartilho a alegria desta maravilhosa conquista da professora Jheme, que também é a alegria da escola. É um momento de muita emoção para todos da escola e da comunidade local. Encheu de orgulho a todos nós pelo esforço e determinação, deixando em sua conquista uma marca de humildade e comprometimento”, comentou Marizete Cardoso, diretora do Colégio Agropecuário de Almas.

Nesta semana, será realizado o encontro da semifinal da categoria Memórias Literárias, de 26 a 28 de outubro, de forma virtual. Do Tocantins, participarão as professoras Rute da Silva Santos, da Escola Estadual Padre Giuliano Morreti, de Tocantinópolis, e Eula Paula de Matos Ferreira, da Escola Municipal Beatriz Rodrigues, de Palmas.

Olimpíada

A Olimpíada de Língua Portuguesa está na sua 7ª edição e é uma iniciativa do Itaú Social e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária (Cenpec), com a o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Os encontros virtuais alusivos às etapas semifinais estão sendo realizados entre o período de 11 de outubro a 16 de novembro, com uma programação diversificada e atividades pedagógicas e culturais. A cerimônia de premiação nacional terá a data e forma divulgadas posteriormente.